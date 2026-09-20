۵۰ تن چوب قاچاق در کردستان کشف شد/رفع تصرف ۳۳۵ هکتار اراضی ملی

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از کشف و ضبط ۵۰ هزار کیلوگرم چوب قاچاق و تشکیل ۴۹ فقره پرونده در این رابطه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ منوچهر کیانی گفت: امسال یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان در همین رابطه سه هزار و ۶۵۲ کیلوگرم زغال و ۳۹ هزار و ۱۴۹ کیلوگرم محصولات فرعی منابع طبیعی را کشف و ضبط کرد.

وی ادامه داد: در همین مدت، ۹۳۹ فقره پرونده با هدف رسیدگی و محاکمه افراد متخلف در حوزه منابع طبیعی تشکیل شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای ۳۶۵ فقره حکم خلع ید، ۳۳۵ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده است.

سرهنگ کیانی افزود: رویکرد منابع طبیعی در حفاظت از عرصه‌های ملی بر تداوم گشت‌زنی در حوزه‌های استحفاظی، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای افزایش آگاهی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت همیاران طبیعت، دهیاران و بخشداری‌ها برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی استوار است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تجاوز به اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.