نچیروان بارزانی: روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه به پایان رسید
به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در حاشیه نشست اقتصادی سلیمانیه اعلام کرد روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه به پایان رسیده است.
بارزانی گفت طی چند روز آینده مراسمی رسمی برای اعلام تجمیع تمامی نیروهای پیشمرگه در چارچوب وزارت پیشمرگه برگزار خواهد شد.
رئیس اقلیم کردستان این اقدام را «گامی تاریخی برای ثبات اقلیم» توصیف کرد و اظهار داشت که فضای مثبتی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان شکل گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد بهبود روابط میان دو حزب به نتیجهای منجر شود که در خدمت تمامی اقلیم کردستان باشد.
بارزانی درباره روند تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان نیز گفت نمیتواند زمان مشخصی برای تشکیل دولت اعلام کند، اما سلسله نشستهای مهمی میان مسرور بارزانی و قباد طالبانی و همچنین میان نهادهای امنیتی و دفاتر سیاسی دو حزب برگزار شده است.
رئیس اقلیم کردستان تأکید کرد که روند مذاکرات در مسیر تشکیل دولت قرار گرفته و زمینه مناسبی برای دستیابی به توافق ایجاد شده است.
یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه طی سالهای گذشته یکی از موضوعات اصلی در همکاریهای نظامی میان اقلیم کردستان و کشورهای ائتلاف بوده است. وجود یگانهای ۷۰ و ۸۰ وابسته به دو حزب اصلی اقلیم، از موانع ایجاد یک نیروی نظامی یکپارچه در اقلیم کردستان عنوان شده است.
از سوی دیگر، تأخیر در تشکیل کابینه جدید پس از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، روند اداره امور سیاسی، اداری و مالی اقلیم را با چالشهایی مواجه کرده است.
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