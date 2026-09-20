هشدار مدیریت بحران آذربایجانغربی درباره بارشهای شدید پاییزی؛ دستگاهها آماده باشند
به گزارش کرد پرس، حامد صفاری روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس اظهار کرد: مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه و با شناسایی نقاط آسیبپذیر و رفع نواقص موجود دنبال شود تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: شهرداریها، دستگاههای خدماترسان، امدادی و اجرایی باید تجهیزات، ماشینآلات و نیروهای عملیاتی خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند و نقاط مستعد آبگرفتگی و سایر مناطق حادثهخیز را مورد بررسی قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی بر ضرورت پاکسازی و لایروبی مسیلها، کانالهای هدایت آب و مسیرهای عبور روانآبها تاکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید ضمن پایش مستمر شرایط جوی، نسبت به رفع نقاط پرخطر و تقویت آمادگی عملیاتی خود اقدام کنند.
صفاری همچنین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان را از الزامات مدیریت بحران دانست و افزود: تقسیم وظایف، آمادگی تجهیزات و اطلاعرسانی بهموقع میتواند نقش مهمی در کاهش خسارتهای ناشی از حوادث احتمالی داشته باشد.
در این نشست، دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری، آمادگی و مدیریت بحران ارائه کرد و شهرداران و اعضای شورا نیز آخرین اقدامات و عملکرد مجموعههای خود را تشریح کردند.
محمد فتحی فرماندار سلماس هم در این جلسه بر ضرورت تقویت آمادگی دستگاههای اجرایی، شناسایی نقاط آسیبپذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با حوادث احتمالی تاکید کرد.
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