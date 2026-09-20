دادستان عمومی و انقلاب شهرستان روانسر با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم و انضباط شهری و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی گفت: برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز نباید صرفاً پس از تکمیل بنا و تشکیل پرونده صورت گیرد بلکه دستگاه‌های متولی باید با حضور و نظارت مستمر، از همان ابتدای مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

به گزارش کرد پرس، «سعید مروتی» در نشست بررسی وضعیت ساخت و سازهای شهر روانسر بر ضرورت تشدید نظارت و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول، پیش از شکل‌گیری تخلف و در همان مراحل ابتدایی، نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی اقدام کنند.

وی گفت: مسئولان و متولیان حوزه مدیریت شهری باید نظارت بر ساخت‌وسازها را جدی‌تر دنبال کنند و در صورت مشاهده تخلف، در همان مراحل ابتدایی و در چارچوب قانون از ادامه عملیات غیرمجاز جلوگیری کنند.

دادستان روانسر یادآور شد: تجربه نشان داده است هرچه ساخت‌وساز غیرمجاز بیشتر ادامه پیدا کند، برخورد با آن دشوارتر شده و تبعات و هزینه‌های بیشتری برای شهروندان و دستگاه‌های اجرایی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین رویکرد اصلی باید بر پیشگیری و جلوگیری از استمرار تخلف استوار باشد.

مروتی با بیان اینکه کمیسیون‌های قانونی وظایف مشخصی دارند و فقط ارجاع پرونده‌های تخلفات ساختمانی به این کمیسیون‌ها، به‌تنهایی نمی‌تواند رویکرد مناسبی برای پیشگیری باشد، افزود: فلسفه وجودی دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری از وقوع و استمرار تخلف است؛ بنابراین نباید اجازه داد یک ساخت‌وساز غیرمجاز شکل بگیرد، توسعه پیدا کند و پس از آن صرفاً با تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به کمیسیون، مسئولیت نظارتی خاتمه‌یافته تلقی شود.

دادستان روانسر اظهار کرد: در مواردی که ساخت‌وساز غیرمجاز در مراحل اولیه شناسایی می‌شود باید مطابق ضوابط و مقررات، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه عملیات انجام شود تا از ایجاد هزینه‌های بیشتر برای شهروندان، شهرداری و دستگاه قضایی و همچنین شکل‌گیری حقوق و تعهدات ناشی از تخلف جلوگیری شود.

مروتی گفت: هدف از این رویکرد، برخورد سلبی با شهروندان نیست، بلکه جلوگیری از گسترش تخلف، حفظ حقوق عمومی، رعایت ضوابط شهرسازی و جلوگیری از تحمیل خسارت و هزینه‌های بعدی به مردم است؛ بنابراین لازم است موضوع پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.