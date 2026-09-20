به گزارش کردپرس، سایت رسمی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد شورای رهبری این حزب روز یکشنبه 2026/9/20 به ریاست بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تشکیل جلسه خواهد داد.

این نشست پس از سفر اخیر رئیس اتحادیه میهنی کردستان به تهران برگزار می‌شود و همزمان با ادامه گفت‌وگوهای این حزب با حزب دمکرات کردستان درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان است.

تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان و فعال شدن پارلمان این منطقه طی ماه‌های گذشته با انتقادهایی در داخل و خارج از اقلیم مواجه شده است.

در همین راستا، انستیتو «پی» اعلام کرد که اقلیم کردستان ۱۴۱۴ روز است که فاقد پارلمان است و این وضعیت را به معنای نبود قانون‌گذاری، نظارت و پاسخگویی دانست. این مؤسسه پیامد این وضعیت را «گسترش فساد، بی‌عدالتی و تضعیف دموکراسی» عنوان کرد و مسئولیت آن را متوجه حزب دمکرات، اتحادیه میهنی و سکوت احزاب اپوزیسیون دانست.

از سوی دیگر، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، اعلام کرد روز یکشنبه جلسه دادگاه فدرال عراق درباره شکایت این جریان در خصوص ادامه فعالیت دوره فعلی پارلمان اقلیم کردستان برگزار خواهد شد.

به گفته حمه صالح، دادگاه فدرال از پارلمان کردستان خواسته است محمد سلیمان، رئیس سنی (رئیس نخستین جلسه) پارلمان، در این جلسه حضور داشته باشد و پارلمان نیز در جریان این درخواست قرار گرفته است.

وی افزود شکایت دوم این جریان مربوط به درخواست برای به رسمیت شناختن کابینه فعلی دولت اقلیم کردستان به‌عنوان «دولت پیشبرد امور» است و طرف شکایت در این پرونده، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، است.

علی حمه صالح همچنین مدعی شد مقامات اقلیم کردستان تلاش کرده‌اند مانع صدور رأی دادگاه شوند و با اعلام اینکه پارلمان و دولت در نزدیک‌ترین زمان ممکن تشکیل خواهند شد، از صدور تصمیم قضایی جلوگیری کنند. او در این باره پرسید که آیا این وعده واقعیت دارد یا اقدامی برای جلوگیری از صدور رأی دادگاه است.