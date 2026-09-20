معاون امنیتی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت:‌ طرح پایانه مرزی سرو در جلسه شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور،‌ تصویب شد.

به گزارش کرد پرس، مهدی حداد ، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد:‌ طرح جامع پایانه مرزی سرو پیش‌تر نیز در شورای ساماندهی مطرح شده بود، اما تصویب آن به رفع برخی از ایرادات موکول شده بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌ها و تلاش‌های شبانه روزی استاندار آذربایجان‌غربی، اشکالات این طرح توسط راهداری مرتفع و مورد تصویب قرار گرفت.

معاون امنیتی انتظامی آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت ویژه پایانه مرزی سرو در ارتقا تراز تجاری، بیان کرد:‌ سرو با ظرفیتی حدود ۲۰ هزار تردد تجاری سالانه و ظرفیتی برابر با یک سوم مرز بازرگان، از مهمترین مرزهای زمینی کشور محسوب می‌شود که آسیا را به اروپا متصل می‌کند.

وی ادامه داد: مرز رسمی سرو در شهرستان ارومیه یکی از مبادی مهم صادراتی آذربایجان‌غربی است که روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه کامیون حامل کالا از این طریق به ترکیه تردد می‌کند.

حداد در رابطه با اثرات طرح جامع پایانه مرزی سرو، توضیح داد:‌ این طرح ضمن رفع موانع توسعه، می‌تواند ظرفیت این پایانه مرزی را تا سه برابر افزایش داده و نوید بخش ارتقا روند تجارت مرزی بین ایران و ترکیه باشد.