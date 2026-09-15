تزریق یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی کردستان

سرویس کردستان - رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان از پرداخت یک هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال مالی جاری خبر داد و گفت: رویکرد صندوق در این دوره از تسهیلات محوری به سمت مشارکت راهبردی با تشکل های بخش کشاورزی و تقویت زنجیره های ارزش تغییر کرده است.

به گزارش کرد پرس، پژمان باختر با تشریح عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در سال مالی جاری از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: از مجموع یک هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده، ۷۰۰ میلیارد ریال در قالب ۹۵ فقره تسهیلات ارزان قیمت برای تامین سرمایه در گردش تشکل های بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی افزود: ۳۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز به صورت اختصاصی برای حمایت از زنجیره های ارزش، کشت قراردادی و فعالیت های مشارکتی در بخش کشاورزی هزینه شده است.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردستان ادامه داد: در بخش زنجیره های ارزش، گوشت مرغ و عسل و در حوزه کشت قراردادی، بذر گندم و چغندرقند مورد حمایت قرار گرفته اند.

باختر همچنین از اختصاص بخشی از منابع صندوق به فعالیت های مشارکتی خبر داد و گفت: پرواربندی بره، خرید نخود، تامین کود و تامین میوه شب عید از جمله فعالیت هایی است که در این چارچوب مورد حمایت قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه راهبرد صندوق در دوره کنونی، حرکت از مدل سنتی تسهیلات محوری به سمت مشارکت راهبردی با تشکل های کشاورزی است، اظهار کرد: پایداری تولید نیازمند تقویت زنجیره های ارزش و توسعه کشت قراردادی است و منابع صندوق در همین مسیر هدایت می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه به عملکرد تجمعی صندوق اشاره کرد و گفت: مجموع حمایت های مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان از زمان تاسیس تاکنون به ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

باختر شفافیت در عملکرد و هدایت تسهیلات متناسب با نیازهای واقعی بخش کشاورزی را از اولویت های صندوق عنوان کرد.