فرش بیجار با تکمیل زنجیره ارزش و بهره گیری از فناوری احیا می شود

سرویس کردستان - رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: تکمیل زنجیره ارزش فرش دستباف و بهره گیری از ظرفیت آموزش و فناوری های نوین، زمینه احیای جایگاه فرش بیجار در بازارهای ملی و بین المللی را فراهم می کند.

به گزارش کرد پرس، عزیز محمدزاده در کارگاه آموزشی طراحان و نقاشان فرش دستباف با کامپیوتر در شهرستان بیجار، اظهار کرد: فرش بیجار از پیشینه و جایگاه ارزشمندی در استان، کشور و حتی در سطح جهان برخوردار است و حفظ و تقویت این جایگاه نیازمند توجه جدی به زنجیره ارزش این هنر است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات فرش دستباف به موضوع زنجیره ارزش بازمی گردد و در همین راستا اقدامات لازم برای تدوین و تکمیل این زنجیره در استان انجام شده و پیگیری زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آن در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره فرش اداره کل صمت کردستان آموزش در حوزه فرش دستباف را سرمایه گذاری برای آینده این هنر دانست و گفت: باید با استفاده از ظرفیت نسل جدید و ارائه آموزش های تخصصی، زمینه جلوگیری از فراموشی فرش بیجار به عنوان یک برند شناخته شده و احیای جایگاه آن فراهم شود.

محمدزاده بر ضرورت استفاده از فناوری های نوین در فرآیند طراحی فرش تأکید کرد و افزود: بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی، از جمله فتوشاپ، در کنار حفظ اصالت و سنت های فرش دستباف می تواند مسیر تازه ای برای توسعه این هنر و افزایش توان رقابتی آن ایجاد کند.

وی همچنین پیشنهاد راه اندازی انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان کردستان در شهرستان بیجار را مطرح کرد و گفت: ظرفیت های تاریخی و هنری این شهرستان و حضور هنرمندان، طراحان و هنرجویان مستعد می تواند زمینه مناسبی برای شکل گیری این انجمن باشد.

رئیس اداره فرش اداره کل صمت کردستان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، هنرمندان و فعالان این حوزه، زمینه تقویت آموزش، شناسایی استعدادهای جدید و بازگشت فرش بیجار به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و بین المللی فراهم شود.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای مهارت طراحان و نقاشان فرش دستباف و آشنایی آنان با ظرفیت های نرم افزار فتوشاپ در فرآیند طراحی فرش در شهرستان بیجار برگزار شد.