تکذیب تغییر کاربری دانشگاه صنعتی ارومیه به هتل/ برج ١٧ طبقه همچنان بلاتکلیف!
به گزارش کردپرس، رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در جلسه کمیسیون دانشجویی، ضمن تکذیب قاطع شایعات پیرامون تغییر وضعیت یا تبدیل دانشگاه صنعتی ارومیه به هتل، تأکید کرد: توسعه و تقویت این دانشگاه در اولویت مدیریت استان و وزارت علوم قرار دارد.
او با بیان اینکه دانشگاهها سنگر اندیشهورزی هستند، از مراکز آموزش عالی خواست تا با رویکرد «مسئلهمحوری»، ظرفیتهای علمی خود را برای حل چالشهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی استان به میدان بیاورند.
ماجرا دانشگاه صنعتی ارومیه از کجا شروع شد؟
اوایل سال ۱۳۹۱ ساخت برج و پارک دانشجو مطرح شد و طبق گفته میرزایی رییس وقت دانشگاه صنعتی ارومیه، قرار بود این برج در زیربنای ۳۵ هزار متر مربع و در ١٧ طبقه و ٣ دانشکده مهندسی مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع و مدیریت احداث شود.
ولی با گذر سالها در حالی که آذربایجانغربی با تغییر چهار استاندار روبه رو شد، ساختمان این دانشگاه بلاتکلیف و با استهلاک ١٤ ساله همچنان در انتظار تکمیل شدن است.
یعقوب پوراسد رییس دانشگاه صنعتی ارومیه پاییز سال گذشته هنگام پوشش خبری همایش بینالمللی میکروالکترونیک در دانشگاه صنعتی ارومیه، از بهرهبرداری تنها ٢ طبقه از برج ۱۷ طبقه دانشگاه خبر داد و گفته بود: مشکل فضای فیزیکی یکی از معضلات دانشگاه بوده که در راستای بهبود این وضعیت، مجوز استفاده از ۲ طبقه برج ۱۷ طبقه دانشگاه را دریافت کردهایم.
تکمیل دو طبقه از برج دانشگاه؛ اقدام شاخص عمرانی خوانده می شود!
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه در ١٨ شهریور ماه جاری نیز در جلسه ای با اشاره به روند اجرای برج دانشگاه صنعتی ارومیه، گزارشی از اقدامات انجامشده برای فعالسازی و تکمیل این پروژه ارائه کرد و افزود: در مدت حدود پنج ماه، عملیات اجرایی دو طبقه از برج به سرانجام رسیده و این فضاها در آستانه بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
پور اسد افزود: اقدامی که بخشی از نیازهای فضایی دانشگاه را پاسخ خواهد داد و یکی از اقدامات شاخص عمرانی دانشگاه در یک سال گذشته به شمار میرود.
در حال حاضر برج معطل دانشگاه صنعتی ارومیه که از اوایل دهه ۹۰ کلنگ احداث آن زده شده، به یک مشکل بصری در ورودی ارومیه از سمت منطقه گردشگری بند تبدیل شده که هنوز هم بعد از گذشت بیش از یک دهه، همچنان سازه نا تمام آن ساز ناکوک منطقه شده است.
در روزهای اخیر هم زمزمه تغییر کاربری دانشگاه به هتل در فضای مجازی پیچیده شده که از سوی معاون استاندار آذربایجانغربی تکذیب شد/.
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