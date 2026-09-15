مسئولان حادثه آتشسوزی زندان کوبانی باید پاسخگو باشند
به گزارش کردپرس، «الهام احمد» از مقامات کُرد سوریه در مراسم بدرقه جانباختگان آتشسوزی زندان کوبانی با اشاره به حضور گسترده مردم، این حضور را نشانه حمایت جامعه از ارزشها و جانباختگان دانست و تأکید کرد که مردم کُرد به دفاع از حقوق خود ادامه خواهند داد و شیوههای مبارزه و مقاومت را متناسب با شرایط هر مرحله تغییر خواهند داد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، الهام احمد درباره کشته شدن سیپان حوزنی، از اعضای تیپ نظامی حسکه، نیز اظهار داشت که این حادثه دردناک بوده است، اما نباید بدون پاسخگویی و رسیدگی قضایی به پایان برسد.
وی با اشاره به تحولات اخیر در کوبانی گفت مردم این شهر با حضور و موضعگیری خود پیامی روشن به دولت موقت سوریه فرستادهاند مبنی بر اینکه تلاشها برای شکستن اراده آنها موفق نخواهد شد.
الهام احمد تصریح کرد: «ما میگوییم از بیان حقیقت عقبنشینی نمیکنیم. ما کُرد هستیم، بهای سنگینی پرداختهایم و مبارزه بزرگی انجام دادهایم. مبارزه خود را از طریق سیاسی و قانونی ادامه خواهیم داد.»
این مقام کُرد سوری افزود که مردم کوبانی در جریان حوادث اخیر اراده خود را نشان دادند و تأکید کردند که هیچکس نمیتواند اراده آنان را درهم بشکند یا موجودیتشان را به آسانی از بین ببرد.
وی نسبت به تلاشها برای ایجاد اختلاف و فتنه میان کُردها و عربها هشدار داد و تأکید کرد که جامعه کُرد طی سالهای گذشته جانباختگان زیادی داده است و تلاشها برای تضعیف و نادیده گرفتن حقوق کُردها همچنان ادامه دارد.
الهام احمد تأکید کرد که حقوق کُردها باید در قانون اساسی سوریه تضمین شود و مرحله کنونی نیازمند تغییر شیوههای مقاومت و مبارزه است. وی خواستار افزایش سطح فعالیتهای سیاسی، قانونی و سازمانی، حمایت از خانوادهها و یاد جانباختگان و ادامه فعالیتها برای دفاع از حق آموزش و استفاده از زبان مادری شد.
وی درباره آتشسوزی زندان کوبانی نیز گفت که مسئولان چندین نشست در این زمینه برگزار کرده و تحقیقات گستردهای درباره این حادثه آغاز شده است. الهام احمد تأکید کرد مسئولان این حادثه باید پاسخگو باشند و عدالت درباره آن اجرا شود و دفاع از مسیر و آرمان جانباختگان، اولویت اصلی آنان خواهد بود.
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