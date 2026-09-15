تداوم تامین زمین برای نهضت ملی مسکن در کردستان

‍سرویس کردستان - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از اقدامات گسترده برای تامین، الحاق و آماده سازی اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن ملی، جوانی جمعیت و مسکن امید در شهرستان های مختلف استان خبر داد و گفت: قریب۹۸۷ هکتار از اراضی مورد نیاز در استان تامین شده و فرآیند قانونی و اجرایی تعدادی از این اراضی در حال طی مراحل نهایی است.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری با تشریح آخرین وضعیت تامین اراضی در استان، گفت: تامین زمین یکی از مهم ترین پیش نیازهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مسکن امید و جوانی جمعیت است و در همین راستا، اداره کل راه و شهرسازی با همکاری دستگاه های اجرایی، نهادهای مرتبط و فرمانداری ها، روند شناسایی، توافق، الحاق و آماده سازی اراضی را با جدیت دنبال می کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان دهگلان، افزود: این شهرستان، اراضی به مساحت ۲۷ هکتار برای تامین حدود ۹۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده که دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان درباره آخرین وضعیت تامین زمین در شهرستان قروه، اظهار کرد: حدود ۲۰۱ هکتار در قروه شناسایی و با انضمام پیوست مصوبه جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک درحال طی فرآیند ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری است.

قادری همچنین از پیشرفت روند تامین زمین در شهرستان بانه خبر داد و ادامه داد: برای جبران تامین زمین در بانه نیز ۵۴ هکتار شناسایی و تامین شده که از این میزان ۵۰ هکتار در مرحله ارجاع طرح تفکیکی به کمیسیون ماده پنج قرار دارد و چهار هکتار زمین تحویل بنیاد مسکن شده تا عملیات آماده سازی آن آغاز شود.

وی به اراضی تامین شده در شهرستان سقز اشاره کرد و یادآور شد: در چند ماه گذشته با تلاش مضاعف، ۸۲ هکتار اراضی برای تسریع در ساخت مسکن ملی در سقز تامین شده که با تصویب طرح جامع سقز به محدوده این شهر الحاق و اکنون در مرحله تهیه طرح تفکیکی قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان دیواندره، بیان کرد: با الحاق ۱۹۷ هکتار به محدوده شهر دیواندره، زمینه تامین زمین برای حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن فراهم شده است.

قادری درباره وضعیت اراضی در شهرستان بیجار نیز گفت: در حسن آباد یاسوکند، شش هکتار زمین با طرح تفکیکی مصوب، تحویل بنیاد مسکن شده تا عملیات آماده سازی و سپس تحویل قطعات به متقاضیان انجام شود.

وی افزود: در شهرستان کامیاران نیز ۲۷ هکتار از اراضی مورد نیاز در چند نقطه از مناطق شهری و روستایی تامین شده است که این اراضی نیز پس از تصویب طرح تفکیکی، تحویل بنیاد مسکن شده و برای تخصیص به متقاضیان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تامین زمین در شهر سنندج با توجه به شرایط توپوگرافی و کمبود زمین با توجه به تراکم جمعیت بالا در تمام نقاط شهری مهم خواند و اظهار کرد: در چند ماه گذشته برای تامین زمین متقاضیان مسکن ملی، حدود ۱۹۳ هکتار شناسایی و تامین شده است.

قادری به آخرین وضعیت اراضی بهاران سنندج اشاره کرد و ادامه داد: اراضی ۲۰۰ هکتاری بهاران نیز در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده و اکنون در مرحله تهیه طرح تفکیکی قرار دارد.

وی شمار ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی در سنندج را چند برابر سایر شهرستان های استان عنوان کرد و یادآرو شد: نگاه مرکز گرایی و پیرامون نگری در راه و شهرسازی معنا ندارد و خدمات رسانی به تمام شهروندان در نقاط شهری و روستایی یکسان و عدالت گرایانه است.

عزم جدی برای تامین زمین در کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تاکید کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در شهرستان های استان نشان دهنده عزم جدی برای تامین زمین مورد نیاز متقاضیان نهضت ملی مسکن است و تلاش می کنیم با تسریع در فرآیندهای قانونی، تهیه طرح های تفکیکی و آماده سازی اراضی، زمینه واگذاری و اجرای پروژه های مسکن را هرچه سریع تر فراهم کنیم.

قادری باین کرد: تامین زمین فرآیندی چندمرحله ای است و برخی اراضی پس از توافق اولیه، نیازمند طی مراحل قانونی در کمیسیون های تخصصی و شورای عالی شهرسازی و معماری هستند؛ با این حال روند موجود با جدیت دنبال می شود تا ظرفیت های شناسایی شده در کوتاه ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا و بهره برداری شوند.