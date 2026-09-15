معاون استاندار: قیمت سیب صنعتی باید منافع باغداران و صنایع تبدیلی را تأمین کند

به گزارش کردپرس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از باغداران و صنایع تبدیلی گفت: قیمت سیب صنعتی باید با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، شرایط بازار و توان صنایع فرآوری به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع باغداران، استمرار فعالیت واحدهای تبدیلی و پایداری زنجیره تولید نیز تضمین شود.



محمد دهقان همچنین بر تصمیم‌گیری به‌موقع و برنامه‌ریزی پیش از آغاز فصل برداشت تأکید کرده و خواستار استمرار جلسات تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، باغداران، صنایع تبدیلی و تشکل‌های بخش خصوصی برای مدیریت بازار سیب صنعتی شد.



او در پایان با اشاره به ظرفیت استان در تولید و فرآوری سیب، بر توسعه صادرات و استفاده از بازارهای هدف برای افزایش ارزش افزوده این محصول تأکید کرده و مقرر شد در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با محوریت صادرات سیب و کنسانتره، موانع و راهکارهای توسعه صادرات بررسی شود.



در همین راستا رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات خرید توافقی سیب صنعتی از باغداران استان و راه‌اندازی ۷۳ مرکز جمع‌آوری محصول در سراسر استان خبر داد و گفت: : تاکنون ۹ هزار تن سیب صنعتی از باغداران به قیمت توافقی تحویل گرفته شده و قیمت توافقی نیز بر اساس کیفیت محصول، میزان عرضه و پیک برداشت، قابلیت تعدیل و پایش در طول فصل خرید را دارد.