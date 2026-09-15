قروه در صدر خشکسالی کردستان؛ ۱۰۰ درصد مساحت شهرستان درگیر خشکسالی

سرویس کردستان - بررسی گزارش های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان می دهد شهرستان قروه در استان کردستان طی ماه های بهار و تابستان، بالاترین میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی را به خود اختصاص داده است؛ به گونه ای که تا پایان مردادماه، ۱۰۰ درصد مساحت این شهرستان در دوره های یک ساله و ۱۰ساله تحت تأثیر خشکسالی قرار داشته و بیشترین پهنه خشکسالی شدید و بسیار شدید استان نیز در قروه ثبت شده است.

به گزارش کرد پرس، براساس گزارش مرکز ملی خشکسالی؛ثبت بیشترین مساحت خشکسالی در بهار و تابستان برای قروه سرویس کردستان- مطابق گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی کشور شهرستان قروه در کردستان بیشترین میزان مساحت خشکسالی مربوط به بهار و تابستان را داشته و این نشان از وضعیت بحرانی این منطقه دارد.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در گزارشات اخیر خود نشان داده که شهرستان قروه در استان کردستان بهار سختی را با بیشترین میزان مساحت خشکسالی پشت سر گذاشته و این وضعیت به تابستان هم رسیده به طوری که از تیرماه و مرداد ماه بسیار خشکی گذر کرده است.

براساس آمار این مرکز در فروردین و اردیبهشت و خرداد در استان کردستان، شهرستان قروه بیشترین میزان از نظر درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی و همچنین پهنه بندی خشکسالی را داشته و همین روند صعودی خشکسالی در تابستان هم ادامه پیدا کرده به طوری که از میزان ۳۵ درصدی مساحت تحت تأثیر خشکسالی استان کردستان در دوره یک ساله تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵، شهرستان های قروه با ۱۰۰ درصد، دهگلان با ۹۲ درصد و بیجار با ۶۸ درصد بیشترین درصد مساحت خشکسالی را داشته اند و در این میان شهرستان قروه دارای بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید و شدید در سطح استان بوده است.

این میزان مساحت در دوره ده ساله تا پایان تیرماه به همین روند با کمی تغییر ادامه پیدا کرده است. در این دوره از کل ۷۲ درصدی میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی در کردستان همچنان شهرستان قروه با ۱۰۰ درصد بیشترین درصد مساحت را دارد و بعد از آن شهرستان های بیجار و دهگلان با ۹۴ درصد، کامیاران و سقز با ۷۵ درصد، دیواندره و سنندج ۶۹ درصد و در نهایت سروآباد با ۵۲ درصد قرار گرفته اند و در کنار این ها برای بیشترین میزان خشکسالی بسیار شدید و شدید نام شهرستان های قروه و سروآباد دیده می شود.

این روند خشکسالی اما در مدت های مشابه تا پایان مردادماه هم ادامه پیدا کرده به طوری که در دوره یک ساله تا پایان مرداد سال جاری از میزان مساحت ۳۲ درصدی خشکسالی در سطح استان کردستان همچنان شهرستان قروه با ۱۰۰ درصد پیشتاز بوده و بعد از آن دهگلان با ۸۹ درصد و بیجار با ۶۴ درصد جای گرفته اند.

در این دوره هم بیشترین مساحت خشکسالی شدید و بسیار شدید برای قروه ثبت شده است. در دوره ده ساله هم پیشتازی شهرستان قروه در کسب بیشترین میزان مساحت خشکسالی ادامه دارد. در این دوره از ۷۱ درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی کردستان، بعد از شهرستان قروه با ۱۰۰ درصد، این نام شهرستان های بیجار و دهگلان با ۹۴ درصد، کامیاران و سقز با ۷۵ درصد، دیواندره با ۶۹ درصد، سنندج ۷۸ درصد و سروآباد هم با ۵۲ درصد هستند که دیده می شود.

در این مدت بازهم بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید و شدید به قروه و سروآباد می رسد. جدای از این، نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت نشان از وضعیت وخیم خشکسالی در شهرستان قروه در تیر و مرداد ماه دارد. مطابق این نقشه ها در دوره های ۱ و ۳ و ۶ ماهه تا پایان تیرماه وضعیت استان بین خشکسالی متوسط و خفیف بوده و تنها در دوره یک ماهه بخش هایی از شهرستان بیجار خشکسالی شدید داشته است.

این روند در دوره های ۹ و ۱۰ و ۱۲ ماهه با تغییراتی همراه می شود. در این مدت شهرستان های قروه و بیجار و دهگلان بین خشکسالی ها متوسط، شدید و بسیار شدید درگیر بوده اند که این درگیری در دوره های بعد تغییرات بیشتری را به خود می گیرد. آنچه نقشه های پهنه بندی نشان می دهند این است که در دوره های ۲۴ و ۳۶ ماهه تا پایان تیرماه این شهرستان های قروه و بیجار و سقز هستند که با خشکسالی متوسط و شدید و بسیار شدید گرفتار شده اند.

اما در دوره ۱۲۰ ماهه روند به طور کامل تغییر می کند و بیشتر شهرستان های استان به زنگ خطر خشکسالی متصل می شوند. در این دوره شهرستان های قروه، بیجار، دهگلان، کامیاران، سقز، سنندج، سروآباد و دیواندره خشکسالی متوسط، شدید و بسیار شدید داشته اند.

مشابه همین روند در نقشه های پهنه بندی خشکسالی تا پایان مرداد ماه وجود دارد. به طوری که در دوره های ۱ و ۳ و ۶ و ۹ ماهه وضعیت خشکسالی در استان برای بیشتر شهرستان ها بین خشکسالی متوسط و شدید و تا حدودی هم خفیف بوده است. اما در دوره ۱۱ و ۱۲ ماهه با تغییراتی دیده می شود که شهرستان قروه گرفتار خشکسالی متوسط و شدید و بسیار شدید بوده و بعد از آن دهگلان و بیجار با خشکسالی متوسط و شدید قرار دارند.

مطابق این نقشه ها وضعیت خشکسالی در دوره های ۲۴ و ۳۶ ماهه با کمی تغییر نشان می دهند که شهرستان های قروه و بیجار خشکسالی بسیار شدید و شدید داشته و دهگلان و سقز هم با خشکسالی شدید و متوسط مواجه شده اند و در نهایت در دوره ۱۲۰ ماهه تا پایان مرداد ماه درست همانند تیرماه خشکسالی بیشتر شهرستان های استان را درگیر خود می کند.

در این دوره شهرستان های قروه، بیجار، دهگلان، کامیاران، سقز، سنندج، سروآباد و دیواندره در وضعیت خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط قرار دارند.