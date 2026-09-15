کشف ۴۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در سنندج

سرویس کردستان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان از کشف یک پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در سنندج خبر داد و گفت: یک نفر در ارتباط با این پرونده شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ ناصر آذرپرند در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی دریافت گزارشی از اداره کل امور مالیاتی کردستان مبنی بر گردش مالی بالای یکی از شهروندان سنندجی و ارائه نکردن اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی وی به این اداره، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام بررسی های تخصصی، فعالیت های اقتصادی فرد مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند و در جریان تحقیقات، مستنداتی درباره فرار مالیاتی وی به دست آوردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با اشاره به شناسایی تخلف مالیاتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این پرونده، اظهار کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ آذرپرند بر استمرار اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در راستای مقابله با جرائم و تخلفات اقتصادی تاکید کرد.