خرید 20 هزار جلد کتاب در نخستین نمایشگاه استانی ۱۴۰۵ توسط مردم کردستان

به گزارش کرد پرس، ابراهیم حیدری درباره نتایج دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب استان کردستان به خبرنگاران، گفت: این نمایشگاه به عنوان نخستین نمایشگاه کتاب استانی سال ۱۴۰۵ با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از ۱۶ تا ۲۲ شهریور در سنندج برگزار شد. در این رویداد نزدیک به ۹۰ هزار جلد کتاب از سوی ۳۰۰ ناشر در دسترس مخاطبان قرار گرفت و مردم استان کردستان از این تعداد حدود ۲۰ هزار نسخه را خریداری کردند.

وی همچنین به حضور کتابفروشی های استان در بخش مجازی این رویداد اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در استان کردستان در شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی سال جاری، اهمیت فرهنگی و اجتماعی این رویداد را افزایش داد؛ نمایشگاه های استانی کتاب می توانند زمینه ارتباط میان گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و فکری را فراهم کنند و به تقویت سرمایه های اجتماعی کمک کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اظهار کرد: نمایشگاه های استانی کتاب از مهم ترین بسترهای دسترسی مردم به تازه های نشر و منابع علمی هستند و برگزاری آنها در استان های مرزی و کمتر برخوردار، در مسیر تحقق عدالت فرهنگی قرار دارد. سیاست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران در سال جاری، توسعه این نمایشگاه ها و توجه بیشتر به ظرفیت های فرهنگی هر استان است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته در طراحی برنامه های دهمین نمایشگاه استان کردستان ظرفیت های فرهنگی و بومی مورد توجه قرار گرفت، ادامه داد: هر کدام از روزهای نمایشگاه به یکی از شهرستان های استان اختصاص یافت و فرمانداری ها، شهرداری ها و فعالان فرهنگی شهرستان ها در معرفی ظرفیت های فرهنگی، گویش ها و مفاخر بومی خود مشارکت کردند. این برنامه زمینه حضور گسترده تر ظرفیت های فرهنگی شهرستان های استان را فراهم کرد و مشارکت دستگاه های محلی را در برگزاری نمایشگاه افزایش داد.

وی در ادامه حضور ناشران اقلیم کردستان عراق را یکی دیگر از ویژگی های دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان دانست و یادآور شد: با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، تعدادی از ناشران اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه حضور یافتند. این حضور زمینه ارتباط بیشتر میان فعالان نشر و فرهنگ دو سوی مرز را فراهم و به گسترش ارتباطات فرهنگی ایران و اقلیم کردستان عراق کمک کرد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران بیان کرد: توجه به ادبیات بومی استان نیز در قالب «روز ادبیات استان» دنبال شد. این برنامه با مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد و نشست های شعر، معرفی چهره های ادبی و تجلیل از بزرگان ادبیات استان را دربر گرفت. «روز ادبیات استان» در برنامه نمایشگاه های استانی کتاب در سال ۱۴۰۵ نیز دنبال خواهد شد.

حیدری درباره برنامه های ترویج کتابخوانی در نمایشگاه کتاب کردستان، گفت: اداره کل مجامع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نمایشگاه حضور فعالی داشت و غرفه ترویج کتابخوانی، کارگاه آشنایی با مبانی ترویج کتابخوانی، اهدای کتاب و ارائه یارانه به مروجان فعال کتابخوانی استان از جمله برنامه های این بخش بود. به طور کل در شیوه جدید برگزاری نمایشگاه ها، برنامه های فرهنگی جایگاه مهمی دارند و نشست های علمی، ادبی و فرهنگی با توجه به ظرفیت های هر استان طراحی می شوند. در نمایشگاه کتاب کردستان نیز نشست های متعددی با موضوعات فرهنگی و علمی برگزار شد و برنامه هایی مانند بررسی اندیشه های آیت الله مردوخ، نشست های انجمن ادبی قلم هورامان و نشست تخصصی «سنندج؛ شهر خلاق موسیقی» در میان برنامه های شاخص این دوره قرار داشت.

وی درباره توجه به چهره های فرهنگی استان در دهمین نمایشگاه کتاب استان کردستان، اظهار کرد: معرفی نویسندگان، شاعران، شخصیت های تاریخی، علمی و فرهنگی و مفاخر هر استان یکی از محورهای مهم نمایشگاه های استانی است و در نمایشگاه کتاب کردستان نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت. مشارکت انجمن ها، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی استان در این زمینه به معرفی ظرفیت های فرهنگی کردستان کمک کرد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به برپایی غرفه یادمان رهبر شهید با عنوان «کتابخوان ترین رهبر دنیا»، افزود: این غرفه برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب کردستان برپا شد و با استقبال مخاطبان روبه رو شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این غرفه یادمان در نمایشگاه های استانی کتاب تا پایان سال جاری نیز برپا خواهد شد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهاد کتابخانه های عمومی، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی استان نیز در نمایشگاه حضور داشتند و کتابخانه سیار نیز در حاشیه نمایشگاه به ارائه خدمات پرداخت. این همکاری ها موجب افزایش تنوع برنامه ها و حضور گروه های مختلف مخاطبان در نمایشگاه شد.

حیدری درباره طراحی فضای نمایشگاه کتاب کردستان، ادامه داد: در این دوره تلاش شد میان بخش فروش کتاب و برنامه های فرهنگی ارتباط نزدیک تری ایجاد شود. سالن نشست ها در دل بخش فروش کتاب قرار گرفت تا مخاطبان هنگام بازدید از نمایشگاه امکان حضور در برنامه های فرهنگی را نیز داشته باشند. فضای «درخت کتاب» نیز در میان مجموعه آثار طراحی شد و به محل دیدار و گفت وگوی فعالان حوزه کتاب، نویسندگان، ناشران و مخاطبان اختصاص یافت. معرفی کتاب، نقد و بررسی آثار و گفت وگو درباره مسائل حوزه نشر از جمله فعالیت های این فضا بود.

وی همچنین به اجرای برنامه «کتاب گردی» در سنندج اشاره کرد و یادآور شد: در حاشیه نمایشگاه، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران با حضور در کتابفروشی های سنندج با ناشران، کتابفروشان و فعالان حوزه کتاب گفت وگو کردند و مسائل و دغدغه های آنان را از نزدیک بررسی کردند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران بیان کرد: استمرار ارتباط با فعالان حوزه کتاب در استان ها یکی از برنامه های خانه کتاب و ادبیات ایران است و این ارتباط در نمایشگاه های استانی آینده نیز دنبال خواهد شد. گفت وگو با ناشران و کتابفروشان می تواند به شناخت دقیق تر مسائل هر استان و طراحی برنامه های متناسب با نیازهای آن کمک کند.

حیدری درباره برنامه نمایشگاه های استانی کتاب در ماه های آینده، گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران برگزاری این نمایشگاه ها را تا پایان سال دنبال خواهد کرد. بر اساس تقویم پیش بینی شده، در ماه مهر نمایشگاه کتاب زاهدان و زنجان، در آبان نمایشگاه های خرم آباد و یزد، در آذر نمایشگاه های خوزستان، قم و جنوب کرمان، در دی نمایشگاه های بوشهر و بندرعباس، در بهمن و همزمان با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران و نمایشگاه استانی کتاب در مازندران و در اسفند نیز نمایشگاه های کتاب در استان های ایلام و خراسان جنوبی را برگزار خواهیم کرد. رویکرد اصلی خانه کتاب و ادبیات ایران در برگزاری نمایشگاه های استانی، توسعه عدالت فرهنگی، افزایش دسترسی مردم به کتاب، حمایت از چرخه نشر و توجه به ظرفیت های فرهنگی و بومی استان هاست و این مسیر در ادامه سال نیز دنبال خواهد شد.