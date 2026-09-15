ورود کاروان کشتیهای جنگی روسیه به سواحل سوریه
به گزارش کردپرس، رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک کاروان روسی متشکل از کشتیهای جنگی و باری هفته گذشته به سواحل سوریه رسیده است تا نیازمندیهایی از جمله مهمات را به پایگاههای روسیه در طرطوس و حمیمیم منتقل کند.
بر اساس این گزارش، کاروان روسیه متشکل از چهار کشتی بوده و در ۷ سپتامبر به سواحل سوریه رسیده است. یک نفتکش نیز در مقابل ساحل باقی مانده است.
یک منبع نظامی سوری و یک تاجر سوری-روسی به رویترز گفتند که کشتیهای روسی محمولههای خود را در پایگاههای حمیمیم و طرطوس تخلیه کردهاند.
این تحولات در حالی رخ داده است که بر اساس توافقی که در ۹ آگوست اعلام شد، قرار است پایگاههای غیرنظامی مورد استفاده روسیه در سوریه تحت حاکمیت سوریه قرار گرفته و به مراکز نظامی برای آموزش مشترک تبدیل شوند. با این حال، طبق این توافق، نیروهای روسیه همچنان در هر دو پایگاه حضور خواهند داشت.
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