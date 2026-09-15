میانجیگری علی باپیر میان بارزانی و طالبانی با هدف تشکیل کابینه دهم

به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، تلاش تازه‌ای را برای میانجیگری میان مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، و بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، آغاز کرده است.

بر نوشته وبسایت خندان که از چند منبع مطلع به دست آمده، باپیر در حال انجام یک میانجیگری اعلام‌نشده میان دو رهبر کرد با هدف سامان‌دادن به روابط داخلی اقلیم، تشکیل کابینه جدید، یافتن سازوکاری مناسب برای حل مسائل اقلیم و آماده‌سازی برای مرحله آینده است.

در همین چارچوب، علی باپیر اخیرا در دباشان با بافل جلال طالبانی دیدار کرد. بر اساس بیانیه این دیدار، دو طرف درباره تحولات و پیچیدگی‌های منطقه بر پیروی از سیاستی ملی و مسئولانه تأکید کردند؛ به‌گونه‌ای که اقلیم کردستان بخشی از راه‌حل باشد و از پیامدهای منفی تحولات منطقه در امان بماند.

بر اساس این اطلاعات، علی باپیر با هدف آرام‌کردن اوضاع، عبور از مرحله کنونی و فراهم‌کردن زمینه تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان، ابتکار میانجیگرانه خود را آغاز کرده است. مذاکرات تشکیل دولت پس از انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، به دلیل پیچیدگی معادله کرسی‌ها و شروط سخت حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در برابر یکدیگر، با بن‌بست مواجه شده است.

یکی از منابع در گفت‌وگو با خندان اعلام کرد: «حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر خواسته‌ها و مواضع خود اصرار دارند و به همین دلیل چشم‌انداز بازشدن درهای پارلمان کردستان و تشکیل کابینه دهم همچنان نامشخص است. هرچند علی باپیر به‌صورت آرام و بدون اعلام رسمی بر تلاش‌های میانجیگرانه خود اصرار دارد، اما تاکنون به دلیل پافشاری هر دو طرف، زمان مشخصی برای حل این گره وجود ندارد.»

این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که پس از اعلام نتایج انتخابات، اتحاد اسلامی کردستان رسماً اعلام کرد در کابینه جدید مشارکت نخواهد کرد و به صف اپوزیسیون خواهد پیوست. صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل این حزب، نیز پیش‌تر ابتکاری را برای نزدیک‌کردن حزب دمکرات و اتحادیه میهنی با هدف جلوگیری از خلأ قدرت اعلام کرده بود، اما این تلاش نیز صرفاً در حد ابتکار و تلاش باقی ماند و به نتیجه نرسید.