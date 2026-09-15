به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، پیش از ظهر روز سه‌شنبه 2026/9/15 با حضور در وزارت امور خارجه ایران با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در جریان سفر طالبانی به تهران و پس از دعوت رسمی وزیر امور خارجه ایران انجام شد.

در این دیدار که با حضور هیأتی عالی‌رتبه از اتحادیه میهنی کردستان برگزار شد، درباره آخرین تحولات سیاسی و تحولات نظامی منطقه گفت‌وگو شد.

بافل جلال طالبانی تأکید کرد که مسائل و مشکلات موجود نیازمند راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و تداوم گفت‌وگو است.

وی همچنین بر تلاش‌های مستمر اتحادیه میهنی کردستان برای تحکیم صلح و کاهش تنش‌ها تأکید کرد و گفت: اقلیم کردستان به امنیت و حاکمیت کشورهای همسایه احترام می‌گذارد و تاریخ مشترک و دیرینه‌ای، مردم اقلیم کردستان و مردم ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

از سوی دیگر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از نقش بافل جلال طالبانی و اتحادیه میهنی در تلاش‌های آنان برای حفظ ثبات اقلیم کردستان، عراق و منطقه قدردانی کرد.