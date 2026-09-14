24 سال انتظار برای خانه/تجمع اعضای تعاونی مسکن صمت مقابل دادگستری کردستان

سرویس کردستان - «ما سهم خودمان را پرداخت کرده ایم؛ چرا باید تاوان بدهی دیگران را بدهیم؟» این جمله، محور گلایه اعضای تعاونی مسکن واحد نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان است که امروز مقابل ساختمان دادگستری کل استان جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به توقیف زمینی که به گفته آنان متعلق به اعضای پرداخت کننده است، مطرح کنند.

به گزارش کرد پرس، در میان تجمع کنندگان، بیشتر چهره ها آشنا با سال های خدمت و بازنشستگی است؛ افرادی که حدود 24 سال پیش برای خرید زمین و ساخت مسکن وارد تعاونی شدند و امروز، پس از گذشت بیش از دو دهه، به جای تحویل خانه، با پرونده ای قضایی درباره همان زمین مواجه اند.

برخی اسناد و مدارک را در دست دارند و هر کدام بخشی از ماجرا را روایت می کنند. تعدادی از اعضای اولیه نیز فوت کرده اند و حالا ورثه آنها پیگیر مطالبات و حقوقی هستند که به گفته خانواده ها، سال ها پیش برای تحقق آن هزینه شده است.

اختلافی که از ۳۰۰ میلیون تومان آغاز شد

بر اساس روایت اعضای تعاونی، حدود 24 سال پیش زمینی خریداری و پیمانکار برای اجرای پروژه وارد کار شد. هزینه اجرای پروژه در آن زمان حدود ۲ میلیارد تومان بود که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شد و ۳۰۰ میلیون تومان باقی ماند.

اعضا می گویند ۵۶ نفر از اعضای تعاونی سهم آورده خود را پرداخت نکردند؛ در مقابل، حدود ۱۰۰ عضو دیگر آورده خود را پرداخت کرده و بدهی ای به تعاونی و پیمانکار نداشتند.

اختلاف بر سر همان مبلغ باقی مانده ادامه پیدا کرد و اکنون، به گفته اعضای تجمع کننده، پیمانکار با استناد به مطالبات خود موفق به اخذ حکم توقیف و مصادره زمین شده است.

اما موضوعی که اعتراض اعضا را برانگیخته، ارزش امروز زمین است؛ آنها ارزش آن را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان می کنند.

به اعتقاد آنان، تسری آثار بدهی بخشی از اعضا به زمینی که سهم سایر اعضا نیز در آن وجود دارد، موجب تضییع حقوق کسانی شده که تعهدات مالی خود را انجام داده اند.

از پشت یک پرونده، چند زندگی

برای اعضای تعاونی، اختلاف فقط بر سر یک قطعه زمین نیست. یکی از آنها در جمع می گوید سال هایی که برای خرید زمین پول پرداخت کرده، هنوز شاغل بوده است؛ حالا بازنشسته شده و همچنان منتظر تعیین تکلیف سرمایه ای است که قرار بود به خانه تبدیل شود.

در میان افراد حاضر، نام کسانی هم مطرح می شود که دیگر در قید حیات نیستند. خانواده های آنها امروز ادامه دهنده مسیری هستند که پدر یا مادرشان آغاز کرده بود.

همین بخش از ماجرا، تلخی پرونده را بیشتر می کند؛ کسانی که برای خانه دار شدن وارد تعاونی شدند، اکنون باید برای حفظ حق خود نسبت به زمینی که هنوز تکلیفش مشخص نشده، پیگیر پرونده باشند.

پرسش اصلی اعضا

اعضا با اشاره به اختلاف میان رقم بدهی و ارزش فعلی زمین، پرسش مشخصی را مطرح می کنند: اگر بدهی مربوط به اعضایی است که سهم خود را پرداخت نکرده اند، چرا باید دارایی اعضایی که آورده خود را پرداخته اند، نیز در معرض توقیف قرار گیرد؟

آنها این وضعیت را با ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» توصیف می کنند؛ تعبیری که از نگاه آنان، بیانگر انتقال تبعات یک تعهد مالی به افرادی است که خود را نسبت به آن بدهی مسئول نمی دانند.

البته تشخیص مسئولیت حقوقی طرفین و بررسی صحت ادعاها در صلاحیت مراجع قضایی است؛ مطالبه تجمع کنندگان نیز همین است که اسناد پرداختی اعضا، قراردادهای تعاونی، تعهدات پیمانکار و روند صدور و اجرای حکم با دقت بررسی شود.

مطالبه ای مقابل دادگستری

اعضای تعاونی امروز مقابل دادگستری کل استان کردستان جمع شدند تا این درخواست را به رئیس جدید دستگاه قضایی استان منتقل کنند که میان اعضایی که آورده خود را پرداخت کرده اند و افرادی که به گفته آنان در پرداخت سهمشان کوتاهی کرده اند، تفکیک صورت گیرد.

آنها همچنین خواستار بررسی نحوه اجرای حکم و چگونگی تسری آن به کل زمین هستند.

در پایان تجمع، مسئله برای اعضا همچنان یک پرسش حقوقی و البته یک دغدغه شخصی باقی می ماند: چگونه می توان بدهی بخشی از اعضا را وصول کرد، بدون آنکه حق کسانی که می گویند تعهدات مالی خود را انجام داده اند، از بین برود؟

پاسخ این پرسش اکنون در انتظار بررسی اسناد و تصمیم مراجع قضایی است؛ اما برای کسانی که سال ها برای صاحبخانه شدن هزینه کرده اند، هر روز تأخیر، ادامه همان انتظاری است که از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است.