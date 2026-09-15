راهیابی «گیسوان دریا» از مهاباد به جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
به گزارش کردپرس، این فیلم با موضوع ضد جنگ با مدت زمان 10 دقیقه روایت دختر بچه ای که در جنگ مادر و بینایی اش را از دست داده و توانایی برقراری ارتباط با بقیه کودکان را ندارد و در مواجه با مرگ رویای مادرش را می بیند و بیان می کند.
فیلم انیمیشن " گیسوان دریا" با تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان مهاباد و کمال احمدپوری است.
فیلم انیمبشن " گیسوان دریا " اولین اثر این فیلمساز بوکانی است کمال احمد پوری سابقه ی پیش از پانزده سال کارگردانی و نویسندگی تئاتر با بیش از ٩٢ اثر تئاتر، نویسندگی برای فیلمنامه سریال صدا و سیما با عنوان های :آیدین و آیدا، من و داداشی ، 2تخته سیاه و مسیر سبز.
تولید "گیسوان دریا" حاصل تلاش و همکاری تیمی از هنرمندان متعهد است. عوامل این فیلم پویانمایی عبارتند از:
• نویسنده و کارگردان: کمال احمدپوری
• استوری بورد: شیما میر محمودی
• طراح کاراکتر: مینا سادات آیتاللهی
• طراح بکگراند: مریم سلیمی، شیما میر محمودی
• طراح لوگو: شیما میر محمودی
• مشاوره پروژه: پژمان علیپور
• مشاور هنری: شیما میر محمودی
• انیماتور، دس و رنگ، کامپوزیت و تدوین: مینا سادات آیتاللهی
• طراحی و ترکیب صدا: سیاوش حیدری
• دستیار صدا: یلدا کسیلا
• استودیو: سه نقطه
• موسیقی: سیاوش حیدری
از میان ۸۰۴ اثر پویانمایی ۲۵ اثر راهیافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران به انتخاب رامک امین کاظمی، عباس جلالی یکتا و بهروز غریبپور بدون اولویت، معرفی شدند.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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