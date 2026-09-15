به گزارش کردپرس، این فیلم با موضوع ضد جنگ با مدت زمان 10 دقیقه روایت دختر بچه ای که در جنگ مادر و بینایی اش را از دست داده و توانایی برقراری ارتباط با بقیه کودکان را ندارد و در مواجه با مرگ رویای مادرش را می بیند و بیان می کند.



فیلم انیمیشن " گیسوان دریا" با تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان مهاباد و کمال احمدپوری است.



فیلم انیمبشن " گیسوان دریا " اولین اثر این فیلمساز بوکانی است کمال احمد پوری سابقه ی پیش از پانزده سال کارگردانی و نویسندگی تئاتر با بیش از ٩٢ اثر تئاتر، نویسندگی برای فیلمنامه سریال صدا و سیما با عنوان های :آیدین و آیدا، من و داداشی ، 2تخته سیاه و مسیر سبز.



تولید "گیسوان دریا" حاصل تلاش و همکاری تیمی از هنرمندان متعهد است. عوامل این فیلم پویانمایی عبارتند از:

• نویسنده و کارگردان: کمال احمدپوری

• استوری بورد: شیما میر محمودی

• طراح کاراکتر: مینا سادات آیت‌اللهی

• طراح بک‌گراند: مریم سلیمی، شیما میر محمودی

• طراح لوگو: شیما میر محمودی

• مشاوره پروژه: پژمان علیپور

• مشاور هنری: شیما میر محمودی

• انیماتور، دس و رنگ، کامپوزیت و تدوین: مینا سادات آیت‌اللهی

• طراحی و ترکیب صدا: سیاوش حیدری

• دستیار صدا: یلدا کسیلا

• استودیو: سه نقطه

• موسیقی: سیاوش حیدری



از میان ۸۰۴ اثر پویانمایی ۲۵ اثر راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران به انتخاب رامک امین کاظمی، عباس جلالی یکتا و بهروز غریب‌پور بدون اولویت، معرفی شدند.



چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.







