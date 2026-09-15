کشته شدن ٤ عضو یک خانواده در تصادف محور پیرانشهر به نقده

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۷:۳۵ سه شنبه ۲۴ شهریور ماه، گزارشی مبنی بر برخورد کامیونت ایسوزو و ال ۹۰ در محور پیرانشهر -نقده اعلام شد.



او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ جلدیان هلال احمر شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



مدیر عامل هلال احمر استان گفت: این حادثه ۴ فوتی از یک خانواده و ۱ مصدوم داشت که مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.

به گفته محبوبی؛ پیکر فوتی ها پس از رهاسازی با ست هیدرولیک خودروی نجات به عوامل ذی صلاح تحویل شد.



علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.