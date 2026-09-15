به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در نخستین جلسه کمیته ساماندهی سیب صنعتی استان در سال ۱۴۰۵، با تأکید بر لزوم حمایت از باغداران اظهار کرد: با هدف حذف واسطه‌ها و ساماندهی زنجیره ارزش، ۷۳ مرکز خرید و جمع‌آوری سیب صنعتی در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا باغداران بتوانند محصول خود را بدون واسطه و با قیمت عادلانه به دست صنایع تبدیلی برسانند.

او افزود: تاکنون ۹ هزار تن سیب صنعتی از باغداران به قیمت توافقی تحویل گرفته شده و قیمت توافقی نیز بر اساس کیفیت محصول، میزان عرضه و پیک برداشت، قابلیت تعدیل و پایش در طول فصل خرید را دارد.

اصغری با اشاره به ظرفیت عظیم صنایع تبدیلی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ کارخانه فرآوری با ظرفیت اسمی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در استان فعال هستند که نه تنها نیاز سیب صنعتی استان را به‌طور کامل پوشش می‌دهند، بلکه آمادگی پذیرش محصول مازاد از سایر استان‌ها را نیز دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب در استان تولید شود که حدود ۳۰ درصد آن سهم بازار صنعتی است، تأکید کرد: سیاست راهبردی این سازمان، ارتقای دانش فنی باغداران و جایگزینی ارقام سنتی با پایه‌های «پاکوتاه و نیمه‌پاکوتاه» پرمحصول و زودبازده است.

او ادامه داد: این رویکرد ضمن افزایش بهره‌وری در واحد سطح و کاهش ضایعات، نقشی حیاتی در مدیریت بهینه مصرف آب و پایداری تولید در بخش باغبانی کشور ایفا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر اینکه کیفیت محصول نقش مهمی در تعیین جایگاه آن در بازار دارد، تصریح کرد: رعایت اصول فنی در زمان برداشت و پس از آن، تفکیک و درجه‌بندی دقیق محصول و استفاده از بسته‌بندی استاندارد، از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری سیب به شمار می‌رود که توجه به این مراحل علاوه بر کاهش ضایعات، می‌تواند شرایط حضور محصول استان در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی را نیز تقویت کند.

اصغری بیان کرد: آذربایجان‌غربی به دلیل سهم قابل توجه در تولید سیب کشور، ظرفیت تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و بازار کشورهای منطقه را دارد و توسعه صادرات این محصول می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان داشته باشد.