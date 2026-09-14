کردپرس
بافل طالبانی به دعوت وزیر خارجه ایران راهی تهران می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۲۳:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بافل طالبانی به دعوت وزیر خارجه ایران راهی تهران می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان ایران، عراق و اقلیم کردستان به تهران سفر می‌کند.

به گزارش کردپرس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، سه‌شنبه 2026/9/15 به دعوت رسمی وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر می‌کند.

بقائی گفت این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق و اقلیم کردستان و با هدف توسعه روابط دوجانبه و تقویت صلح و ثبات در منطقه انجام می‌شود.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، طالبانی در جریان این سفر با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مشترک، از جمله همکاری‌های اقتصادی و امنیت مرزها، گفت‌وگو خواهد کرد.

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