دستگیری سارقان حرفه ای خودرو در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت‌ خودرو و در راستای ارتقای امنیت و برخورد قاطع با سارقان حرفه‌ ای، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ ای سرقت خودرو را شناسایی، که در ادامه ۳ نفر از سارقان در این خصوص در سطح استان دستگیر و در بازرسی‌ های انجام‌شده، ۲ دستگاه خودروی مسروقه که در اختیار اعضای این باند بود، کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌ غربی تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد اعضای این باند ۱۰ دستگاه خودروی دیگر را نیز با استفاده از شیوه‌ های متقلبانه در شهرهای مشهد، اصفهان و تهران به افراد مختلف فروخته‌ اند که با هماهنگی و اخذ نیابت قضایی، کارآگاهان پلیس آگاهی استان به استان‌ های مقصد اعزام و با انجام اقدامات تخصصی و عملیاتی، موفق شدند ۸ نفر از مالخران و افرادی که در خرید و فروش خودروهای مسروقه نقش داشتند را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار سلمانی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران؛ از شهروندان خواست در زمان خرید خودرو، ضمن استعلام اصالت خودرو و مدارک آن از مراجع قانونی، از انجام معاملات مشکوک و خرید خودرو با قیمت‌های غیرمتعارف خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌ های پلیسی ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.