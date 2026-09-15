سرویس ترکیه - عبدالله اوجالان با تأکید بر ضرورت برداشتن گام‌های عملی برای پیشبرد روند «صلح و جامعه دموکراتیک» اعلام کرد که هدف اصلی این روند برقراری صلح و سیاسی‌شدن جامعه از طریق سیاست دموکراتیک است و تحولات منطقه‌ای، از جمله رویدادهای شمال و شرق سوریه، باید از مسیر گفت‌وگو و مذاکره مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش کردپرس، هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) اعلام کرد که در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در جزیره امرالی با عبدالله اوجالان دیدار کرده و در این دیدار وضعیت کنونی ترکیه، پیشبرد راهکار دموکراتیک و صلحی پایدار، گام‌های عملی لازم برای پیشبرد روند و تحولات منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفته است. اوجالان در ارزیابی خود تأکید کرده است که روند صلح و جامعه دموکراتیک در مرحله‌ای قرار دارد که اجرای سریع مسئولیت‌های تاریخی و برداشتن گام‌های عملی مشترک ضروری است.

به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، اوجالان در پیام خود اظهار داشت که هدف وی تحقق صلح و سیاسی‌شدن جامعه است و افزود که صلح به معنای زمین گذاشتن سلاح و سیاسی‌شدن به معنای سیاست دموکراتیک و جامعه دموکراتیک است.

وی با اشاره به شرایط کنونی ترکیه، این کشور را در برابر یک «فرصت تاریخی» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها با درک این شرایط برای دستیابی به صلحی پایدار و راهکاری دموکراتیک تلاش کنند.

اوجالان همچنین تأکید کرد که اراده برای صلح نباید بدون پشتوانه باقی بماند، بلکه باید از طریق سازوکارهای مشخص قانونی و سیاسی تضمین شود.

وی درباره اهداف روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت این روند در پی آن است که همه ملت‌ها و پیروان باورهای مختلف در خاورمیانه در شرایط صلح، آزادی و برابری در کنار یکدیگر زندگی کنند.

اوجالان همچنین تحولات منطقه را دارای تأثیر مستقیم بر روند صلح دانست و تأکید کرد که شرایط موجود، این روند را در برابر موازنه‌های حساس قرار داده است. وی از ضرورت حل مسائل منطقه از طریق گفت‌وگو و مذاکره با هدف جلوگیری از تحریکات احتمالی سخن گفت.

وی همچنین تأکید کرد که تحولات شمال و شرق سوریه نیز باید در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد.

هیئت امرالی دم پارتی در پایان بیانیه خود اعلام کرد که رویکرد اصلی اوجالان، تثبیت صلح، تقویت سیاست دموکراتیک و دموکراتیک‌سازی ترکیه است.

این هیئت تأکید کرد که «راه صلح باز است» و اکنون زمان آن فرا رسیده است که اراده سیاسی و اقدامات عملی برای پیشبرد این مسیر به کار گرفته شود.