کونگ فوکاران نوجوان و نونهال آذربایجان غربی قهرمان کشور شدند

به گزارش کردپرس، مسابقات قهرمانی کشور انجمن کونگ‌فو زنان با حضور ۲۰ تیم از ۱۸ استان کشور و شرکت ۳۳۲ رزمی‌کار در چهار رده سنی در سالن سه‌هزارنفری میلاد نور بوکان برگزار شد.

در رده بزرگسالان، تیم البرز با کسب ۲۸ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، آذربایجان‌غربی با ۲۴ امتیاز دوم شد و چهارمحال و بختیاری با ۲۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده جوانان نیز تیم آذربایجان‌غربی (الف) با کسب ۲۱ امتیاز مقام سوم کشور را کسب کرد و تیم‌های کردستان با ۳۷ امتیاز و تهران (الف) با ۲۸ امتیاز به ترتیب اول و دوم شدند.

در رده نوجوانان، آذربایجان‌غربی (الف) با ۳۵ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های البرز با ۳۲ امتیاز و چهارمحال و بختیاری با ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده نونهالان نیز آذربایجان‌غربی (ب) با ۳۸ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد، آذربایجان‌غربی (الف) با ۲۷ امتیاز دوم شد و تهران (الف) با ۲۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.