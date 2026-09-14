خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۲:۰۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
٢ نخبه مهارتی آذربایجانغربی در راه مسابقات جهانی شانگهای چین
سرویس آذربایجان غربی- دو جوان نخبه آذربایجانغربی با درخشش در مسابقات ملی مهارت، جواز حضور در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ شانگهای را کسب کرده و به عنوان اعضای تیم ملی مهارت ایران در این رقابتها حضور خواهند یافت.
به گزارش کردپرس، علیرضا ولیپور از شهرستان خوی که در رشته طلا و جواهر با کسب مدال افتخار در بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت به تیم ملی راه یافته، با بدرقه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی عازم تهران شد تا در قالب اردوی تیم ملی مهارت راهی شانگهای شود.
همچنین مهران رسولزاده از شهرستان بوکان نیز در رشته توسعه نرمافزارهای موبایل پس از موفقیت در رقابتهای ملی، جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرده و از تهران به تیم ملی ملحق خواهد شد.
این دو جوان نخبه با درخشش در مسابقات ملی مهارت توانستند جواز حضور در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۶ شانگهای را کسب کرده و به عنوان اعضای تیم ملی مهارت ایران در این رقابتها حضور یابند/.
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