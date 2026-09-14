مصدومیت ١٧ نفر در سوانح جاده ای آذربایجان غربی تنها در ٢ روز!

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۱۷:۲۵ روز شنبه ۲۱ شهریور گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو در محور اورمیه _ مهاباد اعلام و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدر آباد هلال احمر شهرستان نقده به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.



مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: ساعت ۱۶:۴۲ یکشنبه ۲۲ شهریور نیز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی وانت نیسان در محور ارومیه - سلماس اعلام شد.



او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و این حادثه هم ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی اضافه کرد همچنین ساعت ۲۲:۰۱ شامگاه یکشنبه هم گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۴۰۵ و پرشیا در محور سلماس_ تسوج با ۴ مصدوم و ساعت ۰۸:۵۳ دوشنبه ۲۳شهریور نیز گزارشی مبنی بر برخورد پژوپرشیا با تریلی در محور ماکو_بازرگان با ۶ مصدوم اعلام شد که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.



