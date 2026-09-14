کردپرس
مصدومیت ١٧ نفر در سوانح جاده ای آذربایجان غربی تنها در ٢ روز!
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۲:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مصدومیت ١٧ نفر در سوانح جاده ای آذربایجان غربی تنها در ٢ روز!

سرویس آذربایجان غربی-مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از وقوع چندین حادثه رانندگی در جاده های مختلف استان با ١٧ نفر مصدوم تنها طی دو روز خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۱۷:۲۵ روز شنبه ۲۱ شهریور  گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو در محور اورمیه _ مهاباد اعلام و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدر آباد هلال احمر شهرستان نقده به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: ساعت ۱۶:۴۲ یکشنبه ۲۲ شهریور نیز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی وانت نیسان در محور ارومیه - سلماس اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و این حادثه هم  ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی اضافه کرد همچنین ساعت ۲۲:۰۱ شامگاه یکشنبه هم گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۴۰۵ و پرشیا در محور سلماس_ تسوج با ۴ مصدوم  و ساعت ۰۸:۵۳ دوشنبه ۲۳شهریور نیز  گزارشی مبنی بر برخورد پژوپرشیا با تریلی در محور ماکو_بازرگان با ۶ مصدوم اعلام شد که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

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