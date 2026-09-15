کرونا و آنفلوآنزا پیش از آغاز فصل سرما به مرز خطرناک رسیدند
به گزارش کرد پرس بر اساس این گزارش در میان عوامل بیماریزای تنفسی، این روزها کرونا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. درصد مثبت کووید-۱۹ در هفته بیستوپنجم به ۱۱.۷ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در هفته مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد بوده است. از سوی دیگر، در نظام مراقبت آزمایشگاهی نیز ۴۲۹۶ نمونه تنفسی بررسی شده که ۱۰۳ مورد آنفلوآنزا مثبت بوده است.
هرچند که بیتردید این ارقام به معنای بازگشت شرایط همهگیریهای سالهای ابتدایی کرونا نیست، اما نشان میدهد کووید-۱۹ همچنان در میان عوامل بیماریزای تنفسی، همانند سایر نقاط دنیا، در گردش است و با نزدیکشدن به فصل سرما، مراقبت از روند آن اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در کنار کرونا، آنفلوآنزا نیز در حال گردش است؛ اما دادههای امسال تفاوت با سال گذشته تفاوتی را نشان میدهد. بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، ۶۶.۶ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا مربوط به تایپ B است و این تایپ همچنان غالب محسوب میشود؛ در حالی که در مقطع زمانی مشابه سال گذشته، تایپ A آنفلوآنزا غالب بوده است.
به این ترتیب، الگوی گردش آنفلوآنزا نسبت به سال قبل تغییر کرده و همین موضوع اهمیت پایش مستمر ویروسهای در گردش را دوچندان میکند؛ چرا که تصمیمگیری درباره پیشگیری و واکسیناسیون باید بر مبنای الگوی بیماری و ویروسهای در گردش انجام شود.
سهم قابل توجه کودکان در موارد مثبت آنفلوآنزا
بررسیهای نظام مراقبت دیدهوری همچنین نشان میدهد کودکان سهم قابل توجهی از موارد مثبت آنفلوآنزا را تشکیل میدهند؛ به طوری که ۳۶.۸ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا در گروه سنی کودکان گزارش شده است. این سهم در کودکان زیر دو سال ۷.۷ درصد، در گروه سنی دو تا پنج سال ۱۱.۶ درصد و در گروه شش تا ۱۵ سال ۱۷.۵ درصد بوده است. این آمار بار دیگر اهمیت مراقبت از کودکان و رعایت اصول پیشگیری در مدارس و محیطهای تجمعی را یادآوری میکند.
واکسنی که گرفتار تحریم و شرایط حمل و نقل است
در چنین شرایطی، واکسن آنفلوآنزا یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری بویژه برای گروههای در معرض خطر محسوب میشود؛ اما تامین آن در سال جاری با چالشهایی مواجه شده است.
مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام کردهاند که سفارشگذاری واکسن از ماهها قبل انجام شده، اما مشکلاتی نظیر نقلوانتقال مالی و دشواریهای حملونقل تحت تاثیر تحریمها و جنگ، روند تأمین را با اختلال مواجه کرده است.
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، بخشی از واکسن مورد نیاز شبکه بهداشت قرار است از منابع مختلف تأمین شود و پیشبینی شده واکسنهای مربوط به گروههای هدف از اواخر شهریور و اوایل مهر در دسترس قرار گیرند. در واقع، مسئله واکسن امسال فقط به میزان تقاضا یا تولید محدود نمیشود؛ زنجیره تأمین واکسن از تولید و خرید خارجی تا انتقال منابع مالی، حملونقل بینالمللی و ورود محموله به کشور تحت تأثیر شرایط تحریمی قرار دارد. از سوی دیگر، توقف تولید داخلی واکسن آنفلوآنزا نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است.
گردش همزمان دو ویروس
در چنین شرایطی، نگرانی اصلی صرفاً افزایش یک ویروس نیست؛ بلکه همزمانی گردش کرونا و آنفلوآنزا در ماههای سرد سال است. هر دو بیماری میتوانند علائم تنفسی ایجاد کنند و در افراد سالمند، کودکان خردسال، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای، خطر عوارض جدیتری داشته باشند.
به همین دلیل، آمادگی برای فصل سرد باید فراتر از تأمین واکسن باشد و زنجیرهای از مراقبت، تشخیص، اطلاعرسانی، تأمین دارو و آمادگی مراکز درمانی را دربرگیرد. افزایش موارد مثبت کرونا پیش از ورود جدی به فصل سرد، فرصتی برای تقویت این آمادگی است؛ نه زمانی برای انتظار تا رسیدن موج بیماری.
رعایت اصول بهداشتی، کمهزینهترین ابزار
در این میان، رعایت اصول ساده بهداشتی همچنان یکی از کمهزینهترین ابزارهای پیشگیری است. بنابراین طبق تاکید متخصصان، افراد دارای علائم تنفسی بهتر است از حضور در تجمعات و محیطهای بسته خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور، از ماسک مناسب استفاده کنند. تهویه فضاهای بسته، شستوشوی دستها و توجه به علائم بیماری نیز میتواند در کاهش زنجیره انتقال مؤثر باشد.
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