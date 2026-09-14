رییس کل دادگستری آذربایجان غربی خواستار افزایش واردات از گمرکات استان شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی طی دستوری به دادستان مرکز استان خواستار تشکیل جلسه برای افزایش واردات کالا‌های اساسی به کشور شد.

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد گفت: با توجه به شرایط خاص جنگی کشور و تحریم‌های ناجوانمردانه و غیر انسانی دشمن جنایتکار آمریکایی لازم است حداکثر استفاده از گمرکات استان شود تا با واردات کالا‌های اساسی نیاز‌های مردم مدیریت شود.

او با بیان اینکه دولت اقدامات ارزشمندی در زمینه تامین کالا‌ها معمول کرده است، گفت: همه دستگاه‌ها باید در کنار مجموعه اجرایی کشور برای بی‌اثر کردن تحریم‌های دشمن تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: باید با وجود ۶ گمرک و پایانه مرزی در استان باید در تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم با همکاری دیگر دستگاه‌ها ورود قاطع و اثربخش داشته باشیم و از ظرفیت گمرکات نهایت بهره را برای ورود کالا‌های ضرروی به کشور استفاده کنیم و تمامی موانع را از پیش‌رو برداریم.

علینژاد از دادستان مرکز استان آذربایجان غربی خواست با تشکیل جلسه با تمامی متولیان امر در خصوص افزایش واردات تصمیمات کمک کننده اتخاذ شود تا مردم در آرامش و امنیت از این وضعیت خاص هم عبور کنند.