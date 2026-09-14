راه اندازی ماینر با سوءاستفاده از برق عمومی آپارتمان در ارومیه!
به گزارش کردپرس، طاهر کیامهر در این باره گفت: در جریان پایش و شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و به دنبال گزارش مردمی، ٣دستگاه ماینر غیرمجاز از پشتبام یک آپارتمان ٨طبقه در یکی از مناطق ارومیه کشف و جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، یکی از ساکنان این ساختمان با سوءاستفاده از برق عمومی آپارتمان، اقدام به راهاندازی دستگاههای استخراج رمزارز کرده بود؛ اقدامی که علاوه بر مصرف غیرمجاز برق، هزینه برق سایر ساکنان را نیز تحت تأثیر قرار می داد.
او ادامه داد: این تخلف پس از شناسایی و انجام عملیات پایش، با حضور عوامل عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایراکیپ های عملیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گرفت و سه دستگاه ماینر از محل جمعآوری شد.
کیامهر بیان کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از برق عمومی ساختمانها، یکی از مصادیق سوءاستفاده از شبکه برق و تضییع حقوق سایر مشترکان است که علاوه بر برق دزدی و آسیب به شبکه موجب تحمیل هزینه گزاف برای سایر ساکنین نیز می شود.
او در پایان گفت: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با تأکید بر برخورد قانونی با اینگونه تخلفات، از شهروندان درخواست میکند موارد مشکوک به فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق شماره ۱۲۱ یا سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند/.
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