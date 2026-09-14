سرویس سوریه - ۱۷ جوان که در جریان اعتراضات دو روزه در شهر کوبانی توسط نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت سوریه بازداشت و به حلب منتقل شده بودند، آزاد شدند.

به گزارش کردپرس، ۱۷ جوان در جریان اعتراضات دو روز گذشته در کوبانی توسط نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت سوریه بازداشت و به حلب منتقل شده بودند که بر اساس اطلاعات منتشرشده، تمامی این افراد آزاد شده‌اند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، افراد بازدداشت شده در جریان اعتراضات دو روز گذشته کوبانی آزاد شدند.

اسامی افراد آزادشده عبارت است از:

محمد نجیب حمو، آزاد جلال اوسه، ولات محمود حوران، اورگان شکری اوسو، آراس علاءالدین مشو، بهاءالدین محمد بوزو، عمر الحمید احمد، صالح محمد علی، برخودان محمد شیخو، حسین شیخ محمد نبو، یوسف مصطفی برکل، زکریا اسماعیل شیخو، عمار محمود باقی، فاضل حاجی حیدر، سردار محمد اسماعیلی، احمد محمد رشاد و زکریا اسماعیل حمو.

این افراد در جریان اعتراضات مردم کوبانی در واکنش به جان‌باختن سیپان حسو، از نیروهای تیپ حسکه، بازداشت شده بودند.

مردم کوبانی در جریان این اعتراضات، ضمن محکوم کردن این حادثه، خواستار مجازات عاملان آن شده بودند.