کردپرس
مظلوم عبدی: درباره حادثه زندان کوبانی باید تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۲۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

مظلوم عبدی: درباره حادثه زندان کوبانی باید تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری سوریه در دیدار با «ابراهیم مسلم» مدیر منطقه کوبانی، درباره حادثه دو روزه زندان کوبانی که به کشته شدن ۹ زندانی و زخمی شدن ۱۷ نفر انجامید، گفت باید تحقیقات مستقل و شفافی درباره این حادثه آغاز و عاملان آن مجازات شوند.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری سوریه در مرکز مدیریت منطقه کوبانی با «ابراهیم مسلم» مدیر این منطقه دیدار و درباره جزئیات حادثه آتش‌سوزی و ناآرامی دو روزه در زندان کوبانی و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی گفت‌وگو کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در جریان این حادثه که دو روز ادامه داشت، ۹ زندانی جان باختند و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند. در این دیدار همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و حفظ ثبات و امنیت منطقه بحث و تبادل نظر شد.

ابراهیم مسلم تأکید کرد که برای حفاظت از ساکنان و بازگرداندن آرامش به منطقه، لازم است نقش نهادهای قضایی و امنیتی فعال‌تر شود و هماهنگی میان این نهادها تقویت شود.

مظلوم عبدی نیز بر ضرورت آغاز تحقیقات مستقل و شفاف درباره این حادثه تأکید کرد و خواستار مجازات عاملان آن شد.

وی همچنین بر اهمیت تأمین امنیت شهر، فعال‌سازی نقش نهادهای اداری و قضایی و تسریع روند ادغام نهادهای امنیتی، قضایی و اداری تأکید کرد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
الهام احمد: کمیته تحقیق درباره حوادث اخیر کوبانی تشکیل شد
خبر قبلی
الهام احمد: کمیته تحقیق درباره حوادث اخیر کوبانی تشکیل شد
زیر پافر مردانه چی بپوشیم؟ راهنمای ست کردن پافر برای یک استایل شیک
خبر بعدی
زیر پافر مردانه چی بپوشیم؟ راهنمای ست کردن پافر برای یک استایل شیک
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.