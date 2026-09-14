مظلوم عبدی: درباره حادثه زندان کوبانی باید تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود
به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری سوریه در مرکز مدیریت منطقه کوبانی با «ابراهیم مسلم» مدیر این منطقه دیدار و درباره جزئیات حادثه آتشسوزی و ناآرامی دو روزه در زندان کوبانی و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی گفتوگو کرد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، در جریان این حادثه که دو روز ادامه داشت، ۹ زندانی جان باختند و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند. در این دیدار همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و حفظ ثبات و امنیت منطقه بحث و تبادل نظر شد.
ابراهیم مسلم تأکید کرد که برای حفاظت از ساکنان و بازگرداندن آرامش به منطقه، لازم است نقش نهادهای قضایی و امنیتی فعالتر شود و هماهنگی میان این نهادها تقویت شود.
مظلوم عبدی نیز بر ضرورت آغاز تحقیقات مستقل و شفاف درباره این حادثه تأکید کرد و خواستار مجازات عاملان آن شد.
وی همچنین بر اهمیت تأمین امنیت شهر، فعالسازی نقش نهادهای اداری و قضایی و تسریع روند ادغام نهادهای امنیتی، قضایی و اداری تأکید کرد.
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