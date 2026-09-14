دانشجوی دانشگاه ارومیه جایزه نوبل ایران را کسب کرد
به گزارش کردپرس، آیین اعطای جایزه البرز با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیمصفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت؛ سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان؛ حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز و جمعی از مسئولان، استادان و اندیشمندان کشور در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
مهدی چیت ساز در مقطع دکتری رتبه نخست کلاسی را با معدل ۱۹/۱۷ کسب نموده و پیش از این در سال ۱۴۰۰ به عنوان دانشجوی نمونه کشوری نیز برگزیده شده بود و مورد تجلیل رئیسجمهور وقت، شهید آیتالله رئیسی قرار گرفته بود.
این دانشجوی ساعی همچنین به مدت پنج سال مشمول طرحهای مختلف بنیاد ملی نخبگان بوده و در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری را کسب کرده است و مقالات علمی متعددی در مجلات معتبر بینالمللی و ملی به چاپ رسانده است.
این دانشجوی توانمند در حال حاضر، رساله دکتری خود را با عنوان «تدوین و اعتباریابی بسته شناختدرمانی مبتنی بر تقویت کارکردهای قشر پیشپیشانی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و خودتنظیمی تحصیلی در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت با بهرهگیری از هوش مصنوعی»، تحت راهنمایی دکتر اسماعیل سلیمانی و دکتر علی عیسیزادگان، از استادان توانمند گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه، دنبال میکند.
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