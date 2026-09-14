کردپرس
دانشجوی دانشگاه ارومیه جایزه نوبل ایران را کسب کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۱:۲۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

دانشجوی دانشگاه ارومیه جایزه نوبل ایران را کسب کرد

سرویس آذربایجان غربی-مهدی چیت‌ساز، دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز، موسوم به «نوبل ایرانی»، به عنوان دانشجوی برگزیده کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش کردپرس، آیین اعطای جایزه البرز با حضور  محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت؛  سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان؛  حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیرکل جایزه البرز و جمعی از مسئولان، استادان و اندیشمندان کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

مهدی چیت ساز در مقطع دکتری رتبه نخست کلاسی را با معدل ۱۹/۱۷ کسب نموده و پیش از این در سال ۱۴۰۰ به عنوان دانشجوی نمونه کشوری نیز برگزیده شده بود و مورد تجلیل رئیس‌جمهور وقت، شهید آیت‌الله رئیسی قرار گرفته بود.

این دانشجوی ساعی همچنین به مدت پنج سال مشمول طرح‌های مختلف بنیاد ملی نخبگان بوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری را کسب کرده است و مقالات علمی متعددی در مجلات معتبر بین‌المللی و ملی به چاپ رسانده است.

این دانشجوی توانمند در حال حاضر، رساله دکتری خود را با عنوان «تدوین و اعتباریابی بسته شناخت‌درمانی مبتنی بر تقویت کارکردهای قشر پیش‌پیشانی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و خودتنظیمی تحصیلی در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی»، تحت راهنمایی دکتر اسماعیل سلیمانی و دکتر علی عیسی‌زادگان، از استادان توانمند گروه روان‌شناسی دانشگاه ارومیه، دنبال می‌کند.

 

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
قلیچداراوغلو: به روند صلح با کردها کاملاً باور دارم
خبر قبلی
قلیچداراوغلو: به روند صلح با کردها کاملاً باور دارم
راه اندازی ماینر با سوءاستفاده از برق عمومی آپارتمان در ارومیه!
خبر بعدی
راه اندازی ماینر با سوءاستفاده از برق عمومی آپارتمان در ارومیه!
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.