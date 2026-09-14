سرویس سوریه - وزیران خارجه سوریه و ترکیه در دیداری در دمشق درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه و فعال‌سازی کمیته‌های مشترک عالی برای پیگیری پرونده‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفت‌وگو کردند و بر یکپارچگی سوریه و انحصار سلاح در دست دولت تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، در دمشق دیدار و درباره تقویت روابط میان دو کشور، فعال‌سازی کمیته‌های مشترک عالی و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفت‌وگو کردند. دو طرف پس از این دیدار در کاخ تشرین دمشق یک نشست خبری مشترک برگزار کردند.

به نوشته رسانه‌های سوری، الشیبانی اعلام کرد که روابط سوریه و ترکیه در دوره اخیر به‌سرعت گسترش یافته است و در دیدار با فیدان، پرونده‌های انرژی، تجارت، بازگشت آوارگان، آموزش و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین گفت فعال‌سازی کمیته‌های مشترک عالی با ریاست وزیران خارجه دو کشور، ایجاد دبیرخانه دائمی و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پیگیری اجرای توافقات نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.

وزیر خارجه دولت موقت سوریه اعلام کرد که دمشق قصد دارد حجم مبادلات تجاری با آنکارا را از حدود چهار میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. وی همچنین بر توسعه مناطق صنعتی مشترک در مناطق مرزی و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل تأکید کرد.

الشیبانی همچنین بر اهمیت تشکیل یک ارتش ملی و یکپارچه و انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد.

هاکان فیدان نیز گفت تمامی نیروهای مسلح باید در ساختار دولت ادغام شوند و بر اهمیت حفظ یکپارچگی سوریه، حاکمیت این کشور و تمامیت ارضی آن تأکید کرد.

تأکید دمشق و آنکارا بر مخالفت با حملات اسرائیل

دو طرف همچنین درباره اقدامات اسرائیل در جنوب سوریه گفت‌وگو کردند. الشیبانی اعلام کرد که دمشق بر خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پیش از هشتم ژانویه ۲۰۲۴ و پایبندی به توافق جدایی نیروها در سال ۱۹۷۴ تأکید دارد و مسیرهای دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد.

فیدان نیز حملات اسرائیل را محکوم کرد و سیاست‌های این کشور را یکی از موانع اصلی بر سر راه ثبات و تحولات مثبت در سوریه دانست. وی حمله به فرودگاه ابودهور را نمونه‌ای از این اقدامات عنوان کرد.

وزیر خارجه ترکیه همچنین از حمایت آنکارا از تلاش‌ها برای رفع موانع موجود بر سر راه ادغام سوریه در اقتصاد جهانی خبر داد و گفت ترکیه خواهان تقویت تجارت و همکاری اقتصادی میان دو کشور است.

فیدان همچنین بر اهمیت توسعه پروژه خط راه‌آهنی که ترکیه را از طریق سوریه به عربستان سعودی متصل می‌کند، تأکید کرد و خواستار تقویت این مسیر و همکاری‌های مرتبط با آن شد.