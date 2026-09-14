جان باختن دو نفر در واژگونی اتوبوس مسافربری دیاربکر ـ استانبول

سرویس ترکیه - واژگونی و آتش‌سوزی یک اتوبوس مسافربری در مسیر دیاربکر ـ استانبول در نزدیکی استانبول، به جان‌باختن دو نفر و زخمی شدن هشت نفر انجامید.

به گزارش کردپرس، یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از دیاربکر عازم استانبول بود، در بزرگراه مرمره شمالی در نزدیکی استانبول دچار سانحه شد که در پی آن دو نفر جان باختند و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اطلاعیه فرمانداری استانبول، این حادثه شامگاه یکشنبه در بزرگراه مرمره شمالی و در نزدیکی عوارضی ایشیکلار رخ داد. اتوبوس مسافربری که در مسیر دیاربکر ـ استانبول در حال حرکت بود، پس از آنکه راننده کنترل فرمان را از دست داد، با موانع کنار جاده برخورد کرد و واژگون شد.

پس از واژگونی اتوبوس، وسیله نقلیه دچار آتش‌سوزی شد و شعله‌های آتش در مدت کوتاهی تمام بخش‌های آن را فرا گرفت.

پس از اعلام حادثه، نیروهای پلیس، آتش‌نشانی، امداد و نجات، دفاع مدنی و تیم‌های پزشکی به محل اعزام شدند. نیروهای آتش‌نشانی با حضور در محل موفق به مهار آتش شدند، اما اتوبوس به‌طور کامل در آتش سوخت و از بین رفت.

فرمانداری استانبول اعلام کرد که در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و هشت نفر نیز زخمی شدند که وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

مجروحان پس از دریافت کمک‌های اولیه از سوی تیم‌های پزشکی حاضر در محل حادثه، با آمبولانس به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

نیروهای امنیتی تحقیقات گسترده‌ای را برای مشخص شدن علت دقیق این حادثه و جزئیات مربوط به آن آغاز کردند.