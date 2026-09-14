احمد الشرع و هاکان فیدان در دمشق دیدار کردند

سرویس سوریه - «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در دمشق دیدار کردند و درباره راه‌های تقویت روابط میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، در دمشق با یکدیگر دیدار کردند. «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه نیز در این دیدار حضور داشت.

در این دیدار، دو طرف راه‌های تقویت روابط میان سوریه و ترکیه و همچنین تحولات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

احمد الشرع و هاکان فیدان همچنین بر اهمیت ادامه هماهنگی و رایزنی میان دو کشور با هدف پیشبرد منافع مشترک تأکید کردند.