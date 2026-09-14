الهام احمد: کمیته تحقیق درباره حوادث اخیر کوبانی تشکیل شد
به گزارش کردپرس، «الهام احمد» از مقامات کُرد سوریه در دیداری با «علی حنورا» معاون استاندار حلب و «ماجدالدین الشیخ» مدیر امنیت کوبانی، در مرکز فرماندهی امنیت داخلی این شهر، وضعیت امنیتی و اداری کوبانی و آخرین تحولات این منطقه را مورد بررسی قرار داد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، در این دیدار مجموعهای از مسائل مرتبط با وضعیت امنیتی و اداری کوبانی و همچنین تحولات اخیر این شهر بررسی شد.
الهام احمد اعلام کرد که در ارتباط با حوادث اخیر کوبانی، بهویژه وقایع رخداده در زندان این شهر، کمیتهای برای تحقیق و بررسی تشکیل شده است.
وی تأکید کرد که برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، باید تدابیر و اقدامات مناسب اتخاذ شود.
الهام احمد همچنین با خانوادههای جانباختگان ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داشت. وی از مردم کوبانی خواست با مسئولیتپذیری در مراسم بدرقه جانباختگان شرکت کنند.
روز جمعه ۱۱ سپتامبر، پس از برگزاری اعتراضات در کوبانی در محکومیت جانباختن سیپان حُزنی، از نیروهای وزارت دفاع سوریه، تنش در شهر افزایش یافت و شماری از جوانان بازداشت شدند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پس از تصمیم برای انتقال زندانیان زندان کوبانی به زندانهایی در حلب، تنش در داخل زندان افزایش یافت و در جریان این حوادث ۹ زندانی جان باختند و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.
قرار است مراسم بدرقه جانباختگان امروز در آرامستان دجله در شهر کوبانی برگزار شود.
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