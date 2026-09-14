راهاندازی بخشهای آموزش زبان کُردی در حلب و حسکه توسط دولت موقت سوریه
به گزارش کردپرس، شورای عالی آموزش فنی سوریه که زیر نظر وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی این کشور فعالیت میکند، در چارچوب تصمیم جدید خود برنامه گسترش رشتهها و مراکز آموزشی را تصویب کرد که بر اساس آن، بخشهای زبان کردی در مؤسسات تربیت معلم در دو استان حلب و حسکه زیر نظر وزارت آموزش راهاندازی خواهند شد.
راهاندازی این بخشها بهعنوان گامی برای آموزش و تربیت معلمان متخصص زبان کُردی ارزیابی میشود و میتواند زمینه تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز برای تدریس این زبان را فراهم کند.
بر اساس این تصمیم، علاوه بر بخشهای زبان کُردی، چند مؤسسه جدید نیز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. مؤسسه فنی بازرگانی در شهر دوما زیر نظر وزارت آموزش، مؤسسه فنی مدیریت دیجیتال و سیستمهای اطلاعاتی و مؤسسه فنی ترجمه کاربردی در دانشگاه ادلب و همچنین مؤسسه فنی کامپیوتر در قنیطره زیر نظر دانشگاه دمشق از جمله این مراکز هستند.
همچنین قرار است ۱۴ مؤسسه متوسطه علوم شرعی و عربی وابسته به وزارت اوقاف در مناطق مختلف سوریه راهاندازی شوند. این مؤسسات در مناطقی از جمله قطیفه در استان دمشق، سفیره، منبج، ترکمانباره، عفرین و دیرسمعان در استان حلب، معرهالنعمان در ادلب، وعر در حمص و همچنین استانهای طرطوس، دیرالزور، حسکه، رقه، درعا و قنیطره فعالیت خواهند کرد.
بر پایه آمار و برنامه وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی سوریه برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، مجموعاً ۲۴۱ مؤسسه فنی و پنج دانشکده کاربردی زیر نظارت شورای عالی آموزش فنی قرار دارند که از این تعداد، ۲۰۴ مؤسسه هماکنون فعال هستند، ۱۸ مؤسسه جدید افتتاح میشود و ۱۵ مؤسسه نیز بار دیگر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
پنج دانشکده کاربردی نیز در دانشگاههای دمشق، حلب، لاذقیه، حماه و حمص فعالیت دارند.
بر اساس توزیع مراکز آموزشی در استانهای سوریه، دمشق با ۳۵ مؤسسه بیشترین تعداد را در اختیار دارد و پس از آن حلب با ۳۱، لاذقیه با ۲۰، حمص و دیرالزور هر کدام با ۱۷، حماه با ۱۶، ادلب و طرطوس هر کدام با ۱۳، درعا با ۱۰، قنیطره با ۹، ریف دمشق با ۸، حسکه و سویداء هر کدام با ۷ مؤسسه قرار دارند و در استان رقه نیز یک مؤسسه فعالیت میکند.
در نشست شورای عالی آموزش فنی که به ریاست مروان الحلبی، وزیر آموزش عالی و پژوهشهای علمی سوریه برگزار شد، همچنین هزینههای تحصیل در تمامی مؤسسات یکسانسازی شد.
بر این اساس، هزینه تحصیل در دوره عمومی یک هزار لیره سوریه، در دوره موازی ۱۰ هزار لیره سوریه و برای دانشجویان عرب و خارجی یک هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا تعیین شده است.
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