تعیین ۹۳۸ مدرسه آموزش زبان کُردی توسط دولت موقت سوریه

سرویس سوریه - وزارت آموزش و پرورش سوریه فهرست اولیه مدارسی را که برای آموزش زبان کُردی در این کشور تصویب شده‌اند، اعلام کرد؛ بر اساس این فهرست، ۶۰۸ مدرسه در حسکه، ۳۰۸ مدرسه در حلب، پنج مدرسه در حماه و ۱۷ مدرسه در دمشق برای آموزش زبان کُردی تعیین شدند.

به گزارش کردپرس، «احمد مراد» نماینده پارلمان سوریه و عضو کمیته آموزش و پرورش این کشور، در گفت‌وگویی اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش سوریه فهرست اولیه مدارسی را که برای آموزش زبان کُردی تأیید شده‌اند، منتشر کرده است و بر اساس این فهرست، ۶۰۸ مدرسه در حسکه، ۳۰۸ مدرسه در حلب، پنج مدرسه در حماه و ۱۷ مدرسه در دمشق برای آموزش زبان کُردی تعیین شده‌اند.

«احمد مراد» نماینده پارلمان سوریه و عضو کمیته آموزش و پرورش این کشور در گفت‌وگو با روداو گفت این فهرست، اولیه است و قرار است در مرحله بعد فهرست دیگری منتشر شود که مدارس مناطق کوبانی و دیرک نیز در آن گنجانده خواهد شد.

به گفته این نماینده پارلمان سوریه، در نام‌گذاری مدارس، نام‌های اصیل کُردی روستاها جایگزین نام‌هایی شده است که در مراحل گذشته به زبان عربی تغییر داده شده بودند.

این اقدام از سوی برخی ناظران به‌عنوان گامی در جهت بازگرداندن نام‌های اصیل مناطق و روستاهای کُردنشین سوریه ارزیابی می‌شود.

بر اساس فهرست اولیه اعلام‌شده، ۶۰۸ مدرسه در استان حسکه، ۳۰۸ مدرسه در حلب، پنج مدرسه در حماه و ۱۷ مدرسه در دمشق برای آموزش زبان کُردی به تصویب رسیده‌اند.

قرار است پرونده مربوط به برنامه‌های درسی و شیوه‌های توسعه این برنامه‌ها در نخستین نشست «مجلس خلق» مورد بررسی قرار گیرد. این نشست روز یکشنبه برگزار خواهد شد و محمد تیرکو، وزیر آموزش و پرورش سوریه نیز در آن حضور خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، علاوه بر بررسی برنامه‌های درسی آموزش زبان کُردی و راهکارهای توسعه آن، شماری از پرونده‌ها و موضوعات مهم دیگر حوزه آموزش و پرورش سوریه نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.