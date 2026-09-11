شبکه فیبر نوری پاوه تکمیل می شود
به گزارش؛ حمیدرضا امیری در نشست بررسی مشکلات حوزه مخابرات و ارتباطات شهرستان پاوه که به ریاست فرزاد الماسی، فرماندار پاوه برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در سایتهای ارتباطی شهرستان اظهار کرد: برای رفع مشکلات چند سایت پرچالش، از جمله سایتهای «مزیدی»، و «رمرو»،و ... اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته و هزینه اصلاح این سایتها از محل اعتبارات استان تأمین خواهد شد.
وی قطع و وصلهای مکرر برق را یکی از عوامل آسیب به تجهیزات و باتریهای پشتیبان سایتهای مخابراتی عنوان کرد و افزود: در استان کرمانشاه حدود ۸۳۰ سایت موبایل فعال است که بخش قابل توجهی از تجهیزات پشتیبان آنها تحت تأثیر مشکلات برق، فرسودگی یا سرقت قرار گرفتهاند.
مدیرعامل مخابرات استان همچنین از آغاز عملیات طراحی برای توسعه و تکمیل فیبر نوری در شهر پاوه خبر داد و گفت: رئیس بخش طراحی فیبر نوری استان از امروز کار برداشت و طراحی مسیرهای مورد نیاز را آغاز کرده است تا در حد توان، اجرای فیبر نوری در نقاط مختلف شهر تکمیل شود.
امیری با بیان اینکه هزینه اجرای هر کیلومتر شبکه فیبر نوری بسیار افزایش یافته است، تصریح کرد: با وجود محدودیتهای مالی، تلاش میکنیم بخشهایی از مشکلات زیرساختی پاوه را برطرف کنیم و مهاجرت از شبکههای قدیمی به فیبر نوری را سرعت ببخشیم.
وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و شهرداری در اجرای پروژههای فیبر نوری تأکید کرد و گفت: توسعه فیبر نوری یک موضوع عامالمنفعه است و همه دستگاهها باید برای تسریع در اجرای آن همکاری کنند.
امیری در ادامه از اصلاح تیرهای خروجی باینگان، بهینهسازی سایت نیسانه و پیگیری مشکلات ارتباطی داریان خبر داد و افزود: در خصوص نقاط فاقد تلفن ثابت نیز تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود، حداقل ارتباط مورد نیاز مردم تأمین شود.
وی با اشاره به اهمیت ارتباطات در زندگی روزمره مردم و دانشآموزان گفت: امروز اینترنت به بخش جداییناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است و باید با همکاری همه دستگاهها برای رفع مشکلات ارتباطی شهرستان تلاش کنیم.
مدیرعامل مخابرات استان در پایان خواستار همکاری فرمانداری، شهرداری، دستگاههای خدماترسان ومجموعههای امنیتی برای رفع موانع اجرای پروژههای ارتباطی شد و تأکید کرد: هدف همه ما باید حل مشکلات باشد؛ هر دستگاه بخشی از کار را بر عهده بگیرد تا بتوانیم وضعیت ارتباطی شهرستان پاوه را بهبود دهیم.
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