آژانس بینالمللی انرژی اتمی پرونده فعالیتهای هستهای گذشته سوریه را مختومه کرد
به گزارش کردپرس، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز با تصویب قطعنامهای، پرونده مربوط به فعالیتهای هستهای گذشته سوریه را که سالها در دست بررسی بود، مختومه اعلام کرد. این تصمیم پس از سالها تحقیق و با توجه به همکاری دولت موقت سوریه در پاسخ به پرسشهای باقیمانده آژانس اتخاذ شد.
این پرونده پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تأسیساتی در استان دیرالزور سوریه در سال ۲۰۰۷ مورد توجه جدی قرار گرفت. اسرائیل در آن زمان اعلام کرده بود که یک تأسیسات هستهای مخفی در نزدیکی تکمیل شدن را هدف قرار داده است. پس از این حمله، آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دمشق خواست درباره فعالیتهای هستهای خود توضیح دهد.
آژانس در سال ۲۰۱۱ اعلام کرده بود که سوریه به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه سلاحهای هستهای پایبند نبوده و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده بود.
بر اساس گزارش سالانه آژانس که خبرگزاری رویترز هفته گذشته به آن دست یافته بود، آژانس در نهایت پاسخهای کاملی برای پرسشهای باقیمانده درباره این پرونده دریافت کرده است. تصمیم جدید نشان میدهد که سوریه دیگر در وضعیت عدم پایبندی به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هستهای قرار ندارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرده است که «احتمال دارد» تأسیسات مورد حمله اسرائیل در دیرالزور، یک تأسیسات هستهای بوده باشد و سوخت مورد استفاده در آن نیز در داخل سوریه تولید شده باشد.
بر اساس یافتههای آژانس، حدود ۷۳ تن اورانیوم طبیعی نیز در سوریه شناسایی شده است.
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