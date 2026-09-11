هوای آذربایجان غربی پاییزی می شود

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غریی از ورود تدریجی امواج بارشی و آغاز رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در نیمه شمالی استان خبر داد.

به گزارش کرپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با توجه به وجود الگوهای پایدار در منطقه، روزهای گذشته شاهد جوی آرام در سطح استان بودیم.

او ادامه داد: اما از بعدازظهر امروز و با ورود تدریجی امواج بارشی، انتظار آغاز رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد را در نیمه شمالی استان داریم.

صابری افزود: طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز این سامانه بارشی به سایر نقاط مرکزی و تا حدودی جنوبی استان نیز گسترش خواهد یافت.

او بیان کرد: طبق هشدار سطح زرد صادر شده در اداره کل هواشناسی استان، در طی این مدت و بویژه در نیمه شمالی استان با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه و مسیل ها مواجه خواهیم بود.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غریی گفت: از نظر دمایی هم علی رغم افزایش نسبی دماهای بیشینه در طی روزهای آتی، تغییرات دمایی چندان محسوس نبوده و هوای خنک همچنان در سطح استان ماندگار خواهد بود.

صابری در پایان گفت: ضمناً در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۳.۳ و بوکان به همراه پیرانشهر با ۲۹.۹ درجه به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۰ تا ۲۴.۰ درجه سلسیوس گزارش شد.