خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ۱۲:۳۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
نجات ٥ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر
سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به مفقود شدن ٥ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر در شب گذشته گفت: چهار گردشگر در ارتفاعات چلهخانه خوی و یک گردشگر نیز در ارتفاعات بادین آباد پیرانشهر نجات یافتند.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی گفت: شب گذشته پس از اعلام مفقودی این ۶ گردشگر بلافاصله تیم امدادونجات تخصصی کوهستان هلالاحمر شهرستان خوی و پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
وی ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به چهار نفر گردشگر گرفتار شده در ارتفاعات خوی، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی را انجام داده و آنها را به پاییندست و منطقه امن منتقل کردند.
محبوبی گفت: با توجه به شرایط سخت و صعبالعبور بودن این منطقه این عملیات به مدت هفت ساعت طول کشید.
او در پایان گفت: همچنین یک گردشگر دیگر نیز در پیرانشهر مفقود شده بودند که پس از تلاش فراوان در ارتفاعات کانی لوسه روستای بادین آباد این شهرستان پیدا شد.
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