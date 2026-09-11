نجات ٥ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به مفقود شدن ٥ گردشگر در ارتفاعات خوی و پیرانشهر در شب گذشته گفت: چهار گردشگر در ارتفاعات چله‌خانه خوی و یک گردشگر نیز در ارتفاعات بادین آباد پیرانشهر نجات یافتند.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی گفت: شب گذشته پس از اعلام مفقودی این ۶ گردشگر بلافاصله تیم امدادونجات تخصصی کوهستان هلال‌احمر شهرستان خوی و پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به چهار نفر گردشگر گرفتار شده در ارتفاعات خوی، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را انجام داده و آنها را به پایین‌دست و منطقه امن منتقل کردند.

محبوبی گفت: با توجه به شرایط سخت و صعب‌العبور بودن این منطقه این عملیات به مدت هفت ساعت طول کشید.

او در پایان گفت: همچنین یک گردشگر دیگر نیز در پیرانشهر مفقود شده بودند که پس از تلاش فراوان در ارتفاعات کانی لوسه روستای بادین آباد این شهرستان پیدا شد.