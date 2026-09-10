دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد

سرویس سوریه - وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه، ورود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به منطقه جبل‌الشیخ در خاک سوریه را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ورود بنیامین نتانیاهو به منطقه جبل‌الشیخ در سوریه اقدامی تحریک‌آمیز و نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی سوریه و قوانین بین‌المللی است و تداوم ورود نیروها و مقام‌های اسرائیلی به خاک سوریه تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه در رابطه با ورود «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منطقه جبل‌الشیخ سوریه بیانیه‌ای منتشر کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود تأکید کرد که ادامه ورود اسرائیل به خاک این کشور، نشان‌دهنده تشدید خطرناکی است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و اسرائیل را به‌طور کامل مسئول پیامدهای این اقدامات و نقض‌ها دانست.

این موضع وزارت امور خارجه سوریه پس از آن اعلام شد که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه، ۹ سپتامبر، به همراه یسرائیل کاتس، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی ، از قله جبل‌الشیخ در خاک سوریه بازدید کرد.