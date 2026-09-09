درگیری مسلحانه در شمال حلب ۶ کشته و زخمی بر جای گذاشت

سرویس سوریه - درگیری مسلحانه میان اعضای دو خانواده در شهرک تموره در حومه شمالی حلب به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر شد.

به گزارش کردپرس، در پی اختلاف میان دو خانواده در شهرک تموره، واقع در نزدیکی شهر عندان در شمال حلب، درگیری میان طرفین آغاز و سپس سلاح گرم مورد استفاده قرار گرفت که در نتیجه آن سه نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، این حادثه پس از بروز اختلاف میان دو خانواده و در پی استفاده از سلاح رخ داد.

این دیده‌بان اعلام کرد که پس از کشته شدن یکی از اعضای یک خانواده، اعضای خانواده فرد کشته‌شده برای گرفتن انتقام وارد درگیری شدند و در جریان این درگیری شمار قربانیان افزایش یافت.

شهرک تموره پیش از این نیز شاهد درگیری میان اعضای دو خانواده بوده است. در هفتم آگوست، درگیری شدیدی میان افراد وابسته به دو خانواده در این منطقه رخ داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و فرد دیگری به‌شدت زخمی شده بود.