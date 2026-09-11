یک عضو کُرد تیپ حسکه ارتش سوریه توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید

سرویس سوریه - یک عضو کُرد تیپ حسگه ارتش سوریه پس از ربوده شدن توسط افراد مسلح ناشناس، به شکلی فجیع به قتل رسید؛ این حادثه با واکنش و اعتراض گسترده شهروندان کردستان سوریه همراه شد.

به گزارش کردپرس، یک عضو کُرد تیپ حسکه ارتش سوریه با نام «سامی حوزنی» و با نام مستعار «سیپان» توسط گروهی از افراد مسلح ناشناس ربوده شد و سپس به قتل رسید.

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط رسانه‌های کرد سوری، این عضو کُرد که از نیروهای تیپ حسکه بوده، توسط افراد مسلح وابسته به فردی با نام مستعار «ابو حسن» از منزل شخصی‌اش ربوده شد.

گفته می‌شود افراد مسلح پس از ربودن سامی حوزنی، او را به روستای عدلان در منطقه سره‌کانی منتقل کرده و در آنجا به قتل رساند‌ند.

پس از انتقال پیکر این عضو سابق SDF به حسکه، صدها نفر از شهروندان در مراسم استقبال و تشییع پیکر او حضور یافتند. این حادثه همچنین موجب شکل‌گیری موجی از نارضایتی و اعتراض در میان شهروندان شد.