هفتمین نمایشگاه نقاشی در کوبانی افتتاح شد + تصاویر

سرویس سوریه - هفتمین نمایشگاه نقاشی در مرکز فرهنگی و هنری باقی خدو در شهر کوبانی با حضور ۱۷ نقاش و ارائه ۵۰ اثر با موضوع تاریخ و فرهنگ کُردی افتتاح شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش کردپرس، هفتمین نمایشگاه نقاشی کوبانی امروز در مرکز فرهنگی و هنری باقی خدو این شهر آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه ۵۰ اثر از ۱۷ نقاش به نمایش گذاشته شده است که بخش قابل توجهی از آنها به تاریخ، مقاومت و فرهنگ کُردی اختصاص داشت.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این نمایشگاه با یک دقیقه سکوت به احترام جان‌باختگان آغاز شد. سپس «میرخان اسماعیل»، معاون ریاست مشترک نهاد فرهنگ و هنر، به نمایندگی از این نهاد سخنرانی کرد.

اسماعیل در سخنان خود گفت: «این نمایشگاه به بهای فداکاری جان‌باختگان بسیاری افتتاح شده است. به همین دلیل، این نمایشگاه را به همه خانواده‌ها و فرزندان جان‌باختگان تقدیم می‌کنیم.»

پس از آن، نقاشان شرکت‌کننده در نمایشگاه، تابلوی «زیاد حلب» را به خانواده او اهدا کردند.

این نمایشگاه با هدف ارائه آثار جدید و حمایت از هنرمندان جوان برگزار شد و مجموعه‌ای از آثار و سبک‌های مختلف هنری در آن به نمایش درآمد.

از جمله آثار برجسته این نمایشگاه می‌توان به تابلوهایی درباره مقاومت رزمندگان، جان‌باختگان، تصاویر فولکلوریک کوبانی و موضوعات متنوع دیگر اشاره کرد.

برگزاری این نمایشگاه نشان‌دهنده علاقه جامعه کوبانی به هنر و همچنین نیاز این شهر به برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری بیشتر عنوان شد.

در پایان مراسم، از نقاشان شرکت‌کننده در نمایشگاه تقدیر و به آنان لوح سپاس اهدا شد.

هفتمین نمایشگاه نقاشی کوبانی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.