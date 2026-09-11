کردپرس
احداث بازارچه مرزی پیرانشهر وارد مرحله اجرایی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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احداث بازارچه مرزی پیرانشهر وارد مرحله اجرایی شد

سرویس آذربایجان غربی- معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی گفت: با جانمایی محل احداث بازارچه مرزی پیرانشهر، عملیات اجرایی این طرح پس از سال‌ها توقف آغاز شد.

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ مهدی حداد اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با سران اقلیم کردستان عراق، مقرر شده است در هر طرف مرز ۴۰ غرفه برای دادوستد مرزنشینان احداث شود.

وی افزود: ایجاد این بازارچه با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان دو سوی مرز و ساماندهی مبادلات تجاری آنان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی گفت: احداث بازارچه مرزی پیرانشهر از جمله مصوبات هیات وزیران بوده که به دلایل مختلف در سال‌های گذشته متوقف شده بود اما امسال با هماهنگی و دستور مقام عالی استان، روند احیای این طرح دوباره آغاز شد.

حداد با اشاره به انجام جانمایی محل احداث بازارچه گفت: با فراهم شدن مقدمات لازم، عملیات اجرایی پروژه آغاز شده و پیگیری مستمر برای پیشبرد مراحل مختلف آن در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: تسریع در اجرای این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین منظور تیم رصد و پایش مراحل احداث بازارچه به صورت هفتگی وضعیت پروژه و روند عملیات اجرایی را بررسی و گزارش خواهد کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: هدف این است که با نظارت مستمر و رفع موانع احتمالی، عملیات احداث بازارچه در کمترین زمان ممکن به پایان برسد و زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

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