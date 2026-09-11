خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ ۱۲:۲۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دستگیری سرشبکه عامل خروج اتباع در سلماس
سرویس آذربایجان غربی-فرمانده هنگ مرزی سلماس از دستگیری سرشبکه عامل خروج اتباع در هنگ مرزی شهرستان خبرداد.
به گزارش کردپرس، سرهنگ صفر حاجی زاده در تشریح خبر دستگیری سر شبکه عامل خروج اتباع گفت: در پی دستگیری تعدادی اتباع و طی تحقیقات فنی اطلاعاتی معموله از آنان، مشخص شد احدی از اعضای اصلی این باند در عقبه نوار مرزی بصورت کاملا پوششی در حال فعالیت است.
وی در ادامه افزود: معاونت اطلاعات هنگ با گستردن چتر اطلاعاتی از حضور فرد موصوف در محلی در عقبه نوار مرز، ضمن اخذ دستور قضایی به محل مورد نظر عزیمت و با رعایت حقوق شهروندی عامل خروج دستگیر و با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی به ستاد هنگ (معاونت اطلاعات) منقل شد.
سرهنگ حاجی زاده تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی و اقدامات لازم امنیتی اطلاعاتی عرصه را برای مخلان نظم و امنیت تنگ خواهیم کرد.
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